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MLB／洛時曝水原一平曾兩度超速遭傳訊 友人透露平時話很少

聯合新聞網／ 綜合報導
水原一平（左）。 法新社
水原一平（左）。 法新社

道奇隊日籍球星大谷翔平的前任翻譯水原一平，因涉嫌非法賭博遭開除，隨後更被爆出挪用大谷帳戶。事發後水原遭各界撻伐，過往經歷也被起底，《洛杉磯時報》更爆料，水原曾因開車超速被傳訊。

水原一平出生於日本，1991年因父親廚師工作，移民到美國洛杉磯，就讀鑽石吧高中。大聯盟官網曾指出，水原畢業加州大學河濱分校，但《NBC Los Angeles》向該校求證，發言人表示，並未查到水原在此就讀的紀錄。

據《洛杉磯時報》報導，水原高中畢業後10年間的經歷幾乎無法得知，但翻出當地法院紀錄，水原2004年及2009年，曾在加州河濱郡超速被傳訊。

水原涉嫌賭博一案除聯邦調查外，大聯盟官方今天也宣布正在調查。水原友人受訪時說，「當我們看見此事時都很震驚，水原是好人且話很少，他很努力工作，沒人預料到變這樣。」

大谷翔平 水原一平

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