MLB／大谷聲明未涉賭 批水原騙了所有人

道奇隊球星大谷翔平沉默多日，終於首度談論前翻譯水原一平涉賭事件，聲明稿內容6度使用「欺騙」、「謊言」等字眼，稱水原騙了所有人，大谷說自己從未投注棒球或其他運動賽事，也不曾請託他人下注。

昨記者會擠進近80位記者，大谷以日文表達立場、新任翻譯艾爾頓口譯英文；全程近12分鐘聲明稿，大谷少了以往笑容，神情嚴肅交代始末，水原上周三約他賽後在飯店一對一聊聊，但在休息室就向全隊說出大谷幫忙還債的版本，他直到這時才意識到不對勁。

大谷稱水原騙了自己，盜取他的帳戶還債，也騙了經紀人，佯稱和他溝通過，因此安排與ESPN的專訪，水原還騙了道奇，讓球團以為是他幫忙還錢。

大谷說：「結論就是，他從我的帳戶偷走了我的錢，而且騙了我，我從來不知道他有賭癮且欠債，也從來沒有答應要幫他還錢。」被身邊信任的人欺騙，大谷坦言已非震驚可以形容，過去一周的心情遠遠比這更糟。

大谷強調事件已在調查階段，可透露的內容不多，並未接受媒體提問，因此外界最關心為何水原可以掌控他的帳戶信息並未揭露。

記者會有褒有貶，有人認為留下的疑點仍多，也有人認為大谷態度誠實；具有法律背景的美國棒球網紅弗里曼指出，指控偷竊且已進入司法程序，同時也代表若錯誤指控必須承擔誣告、誹謗等責任，任何發言都很容易獲得證實真假，「如果不是真的，你的代理律師不會讓你發表這樣的聲明。」