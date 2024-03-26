MLB／水原涉賭 大谷今首度出面說明

道奇隊結束南韓首爾海外開幕戰，回到美國本土繼續進行熱身賽，昨對天使隊展開3連戰首戰，大谷翔平面對前隊友先禮後兵、2打數沒有安打，也向媒體預告將在今天受訪，針對前翻譯水原一平涉賭事件首度發聲。

大谷的首爾行不平靜，以妻子首次亮相「撒糖」開局，卻在水原涉賭風波的苦澀中收尾，回到洛杉磯後，道奇還有3場熱身賽要打，前兩場由道奇作東，第3場換成天使主場。

大谷賽前與前隊友相逢，混在「紅軍」中聊得愉快，楚奧特也送上擁抱，直到分別時還見大谷已邁開腳步，但眼神還望向楚奧特，讓球迷直呼溫馨，還有天使職員親手製作瑪德蓮送給大谷。

回到比賽場上，大谷擔任先發第2棒指定打擊，首打席敲出左外野飛球出局，第2局在道奇4分大局中選到保送，第3打席吞下三振。

水原事件上周爆發後，大谷始終未接受訪問，媒體不滿聲浪也蔓延，大谷昨天在休息室內主動告訴媒體下一戰準備受訪；道奇總教練羅伯茲透露，這是大谷自己的決定，「我認為這是好事，很開心他願意談談自己了解的狀況，分享對整件事情的看法，這會讓我們更清楚了解事件真相。」

羅伯茲強調，事件不會造成道奇備戰分心，「過去幾年已證明我們是持續前進的球隊，並不是對這些事情麻木，而是清楚還有工作要做，最重要就是打棒球。」