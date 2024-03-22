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MLB／爆料記者認水原事件影響不大 卻擔心大谷微笑從此消失

聯合新聞網／ 綜合報導
爆料水原事件記者擔心大谷翔平招牌笑容會自此消失。 歐新社
爆料水原事件記者擔心大谷翔平招牌笑容會自此消失。 歐新社

率先在《洛杉磯時報》披露大谷翔平翻譯水原一平涉及運動賭博與挪用帳戶，遭到道奇開除之事記者赫南德茲(Dylan Hernandez)，一時之間成為全球知名人物，於今天他在個人推特發文表達「大谷快30歲了，該長大了外」，事實上，他今天也接受日媒採訪，說明報導整起事件起因及影響，他認為大谷雖會被調查，但就美國人來看，對他並不會造成任何影響；赫南德茲卻只擔心一件事，因為水原一平不在，「那個總是帶著微笑的大谷會消失嗎？」

一家日本媒體藉由網路採訪這位洛杉磯時報記者，這家媒體記者表示是透過在美國採訪大谷時而認識到赫南德茲，日媒採訪問及，他覺得並沒有，「這件事你知道很久了嗎？還是最近才發生的事？」赫南德茲回答，「當我到達韓國時，我知道FBI正在對加州一家賭博公司進行調查，在調查過程中，大谷的名字出現了，我想知道為什麼大谷的名字會出現在賭博公司客戶名單上，為此我已經採訪近一周了；老實說，在那之前，我想知道大谷是否直接參與其中？但最後我感覺不是大谷在下注，而是水原在下注。」

進一步赫南德茲提到，在韓國他有沒有查覺水原一平有任何的異常，「也許是我身為記者能力的不足。」日媒問及，「當時你有想過水原一平會被開除嗎？」赫南德茲說明關鍵轉折點，就如同ESPN報導所說，21日球隊會議水原一平在對所有人報告此事，提到的是他欠了錢，大谷幫他還了錢，本來整個球隊氣氛不像是他會被開除，但大谷聽了水原報告後，此時卻感覺不對勁，然後就說出自己錢是被偷了。

自此，道奇才意識事情的嚴重性，做出開除水原一平的決定，整件事被赫南德茲報導而曝光。

日媒問及，「一直在大谷旁邊做翻譯的水原一平被開除了，這件事情在美國的反應？」赫南德茲說，「我覺得大谷最吸引人的一點，就是他總是帶著微笑打球，就像一個真正享受比賽的年輕棒球選手；然而幫助營造出這種環境的人就是水原翻譯。總是帶著微笑表情的大谷會消失嗎？我認為有一點擔心，如果真的如此，將會對每個人都是很遺憾的一件事。」

最後日媒問及，「大谷雖聲稱自己是受害者，但他會接受美國當局的調查嗎？」赫南德茲說，「我認為會，但老實說，我認為對大谷不會有那麼大的影響，畢竟在美國，允許賭博的地方比禁止賭博的地方還多，所以我想大眾也不會批評太多。」

大谷翔平 水原一平

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