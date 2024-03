MLB／爆料記者認水原事件影響不大 卻擔心大谷微笑從此消失

率先在《洛杉磯時報》披露大谷翔平翻譯水原一平涉及運動賭博與挪用帳戶,遭到道奇開除之事記者赫南德茲(Dylan Hernandez),一時之間成為全球知名人物,於今天他在個人推特發文表達「大谷快30歲了,該長大了外」,事實上,他今天也接受日媒採訪,說明報導整起事件起因及影響,他認為大谷雖會被調查,但就美國人來看,對他並不會造成任何影響;赫南德茲卻只擔心一件事,因為水原一平不在,「那個總是帶著微笑的大谷會消失嗎?」

For too long, Shohei Ohtani has taken responsibility for little besides his on-field performance.



He will be 30 in July. He has to act like it by exerting greater control over other parts of his life. He doesn’t want to be caught up in another scandal.https://t.co/dRm67rqwcn