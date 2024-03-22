MLB／爆料記者認水原事件影響不大 卻擔心大谷微笑從此消失

率先在《洛杉磯時報》披露大谷翔平翻譯水原一平涉及運動賭博與挪用帳戶，遭到道奇開除之事記者赫南德茲(Dylan Hernandez)，一時之間成為全球知名人物，於今天他在個人推特發文表達「大谷快30歲了，該長大了外」，事實上，他今天也接受日媒採訪，說明報導整起事件起因及影響，他認為大谷雖會被調查，但就美國人來看，對他並不會造成任何影響；赫南德茲卻只擔心一件事，因為水原一平不在，「那個總是帶著微笑的大谷會消失嗎？」

For too long, Shohei Ohtani has taken responsibility for little besides his on-field performance.



He will be 30 in July. He has to act like it by exerting greater control over other parts of his life. He doesn’t want to be caught up in another scandal.https://t.co/dRm67rqwcn — Dylan Hernández (@dylanohernandez) March 21, 2024

一家日本媒體藉由網路採訪這位洛杉磯時報記者，這家媒體記者表示是透過在美國採訪大谷時而認識到赫南德茲，日媒採訪問及，他覺得並沒有，「這件事你知道很久了嗎？還是最近才發生的事？」赫南德茲回答，「當我到達韓國時，我知道FBI正在對加州一家賭博公司進行調查，在調查過程中，大谷的名字出現了，我想知道為什麼大谷的名字會出現在賭博公司客戶名單上，為此我已經採訪近一周了；老實說，在那之前，我想知道大谷是否直接參與其中？但最後我感覺不是大谷在下注，而是水原在下注。」

進一步赫南德茲提到，在韓國他有沒有查覺水原一平有任何的異常，「也許是我身為記者能力的不足。」日媒問及，「當時你有想過水原一平會被開除嗎？」赫南德茲說明關鍵轉折點，就如同ESPN報導所說，21日球隊會議水原一平在對所有人報告此事，提到的是他欠了錢，大谷幫他還了錢，本來整個球隊氣氛不像是他會被開除，但大谷聽了水原報告後，此時卻感覺不對勁，然後就說出自己錢是被偷了。

自此，道奇才意識事情的嚴重性，做出開除水原一平的決定，整件事被赫南德茲報導而曝光。

日媒問及，「一直在大谷旁邊做翻譯的水原一平被開除了，這件事情在美國的反應？」赫南德茲說，「我覺得大谷最吸引人的一點，就是他總是帶著微笑打球，就像一個真正享受比賽的年輕棒球選手；然而幫助營造出這種環境的人就是水原翻譯。總是帶著微笑表情的大谷會消失嗎？我認為有一點擔心，如果真的如此，將會對每個人都是很遺憾的一件事。」

最後日媒問及，「大谷雖聲稱自己是受害者，但他會接受美國當局的調查嗎？」赫南德茲說，「我認為會，但老實說，我認為對大谷不會有那麼大的影響，畢竟在美國，允許賭博的地方比禁止賭博的地方還多，所以我想大眾也不會批評太多。」