MLB／大谷念舊情？IG獨留與水原一平、楚奧特3人合照成絕響

大谷翔平前翻譯水原一平涉因從事非法運動賽事賭博，欠下高額賭債，還涉嫌挪用大谷帳戶，名聲一落千丈。大谷也退追水原IG帳號，被外界視為正式切割，但他和大谷在天使時期的合照仍在。

事件爆發後，水原的說詞反覆，第一版說法是大谷幫忙還債，第二版則是大谷不知情，是自己挪用大谷帳戶。根據賭博法專家羅斯（Nelson Rose）說法，如果大谷在知情狀況下匯款幫水原還賭債，無論是給水原本人或直接給莊家，都會被視為協助非法賭博組織的「共犯」，不過目前沒有證據能證明，大谷知道水原涉賭。

大谷翔平2017年赴美後就和水原建立兄弟情，兩人間的互動原先是一段佳話，如今卻被此起醜聞掩蓋，儘管大谷退追水原IG帳號，但去年8月兩人和天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的合照仍在，可能成為絕響。