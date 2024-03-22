MLB／大谷新翻譯艾爾頓是怪人？日網友瘋傳袒胸露肚摔角照

曾與大谷翔平形影不離的貼身翻譯水原一平，因涉及運動博弈，更疑似盜用大谷金錢還債，遭到道奇球團解雇，消息震撼球界。球團也立即為大谷翔平換了新翻譯，將由現任道奇隊數據分析負責人艾爾頓（Will Ireton）兼任。

日本球迷自然相當關心艾爾頓的來頭。有人查看艾爾頓過去擔任老虎隊日籍選手前田健太翻譯時的過往照片，驚呼他真是一個怪人。艾爾頓穿著經典摔角緊身衣的影片在X平台上瘋狂傳閱，他戴著動物畫像的面具，並在裸露的肚子畫上道奇的logo，一群人疑似在球員休息室內瘋狂玩起摔角、扮裝的娛樂遊戲。

日本網友看到艾爾頓這張過往的照片喊道：「我很期待大谷的新翻譯，他簡直太瘋狂了！」、「單憑看到這一張照片，就足以確信值得把一切託付給他」、「讓艾爾頓來當翻譯，果然大谷是賭徒吧？」、「在發紅的肚子上寫著『LA』就覺得很可怕了」，但也有人認為：「根據我的經驗，這樣的人可能反而內心都非常踏實又認真，很棒！」

現年35歲、擁有英日語雙聲帶的艾爾頓，同時具菲律賓、日本兩國背景，因為15歲前皆居住於日本東京，所以日語也相當流利。對於艾爾頓接替水原一平的角色，與他共事過的前東北樂天金鷲監督石井一久表示，「他很優秀，在專業上沒什麼問題」。艾爾頓也曾於2013年代表菲律賓隊出戰世界棒球經典賽（WBC）資格賽，來台灣比賽。

但外媒指稱，道奇目前請艾爾頓兼職為大谷翻譯，可能僅是一時之選，用為過渡期翻譯的可能性極高，未來道奇團隊會再物色一名大谷翔平長期的翻譯人選。