MLB／大谷與水原11年交情 因金錢問題翻船

「我們不是朋友。」大谷翔平加盟道奇隊後的一句玩笑話，一語成讖，身旁最親密的戰友、貼身翻譯水原一平，因涉及非法運動博弈、竊取資金遭到開除，兩人從二○一三年開始的好交情，如今成為陌生人。

水原一平觸法事件引起球界最大震撼，就是他背叛與大谷翔平的交情，兩人過去形影不離，水原不僅是翻譯，也兼任大谷司機、私人公關經理、陪練員，更是會一起度過耶誕節的夥伴，大谷場上場下都對他充滿依賴與信任。

二○一三年大谷翔平效力火腿隊時就認識當時擔任洋將翻譯的水原，二○一八年轉戰大聯盟就帶著水原一起向天使隊報到，成為專屬翻譯，協助大谷適應新環境，也因大谷獲得十年七億美元的高薪合約，水原薪資估計來到七十萬到一百四十萬美元的頂級待遇，卻仍因金錢問題翻船。