MLB／貼身翻譯涉賭 大谷好形象蒙塵

道奇隊昨天在南韓首爾再度對決教士隊前，傳出大谷翔平遭貼身翻譯水原一平背叛一事，他再扛道奇第二棒指定打擊打滿全場，繳出五打數一安打、一分打點的表現，但山本由伸在大聯盟初登板被打爆，只投一局狂失五分吞敗，道奇終場以十一比十五落敗，挑戰開季二連勝失利。

大聯盟海外開幕戰首次移師南韓，在首爾高尺巨蛋造成極大轟動，大谷一舉一動都受媒體和球迷高度關注，不料水原醜聞震撼全球棒壇；道奇、教士第二戰賽前記者會，現場大批媒體詢問道奇總教練羅伯茲的重點都擺在此事，但他不回應任何相關問題，只說全隊都準備好了，專心比賽最重要。

媒體緊盯不放，特別詢問大谷是否受到此事影響，會不會在第二戰缺席，羅伯茲甚至雙手一攤，直言「沒有評論」，保證大谷已經準備好了，一定會出賽。

大谷昨天雖未出現球迷期待的全壘打，還是貢獻安打和打點，也跑回一分，兩場比賽十打數三安打、兩分打點結束南韓之旅，下次出賽將是廿九日在道奇球場，對紅雀隊進行洛杉磯主場首戰。

山本由伸在大聯盟首戰表現不振，先發一局就被打了九人次，遭揮出四支安打，出現兩次四死球（一次觸身球），失五分全是自責分，防禦率是離譜的四十五。

水原涉入非法簽賭、偷竊事件，昨賽前遭道奇開除，接替人選也出爐，曾任另一位日籍投手前田健太翻譯、十二年前代表菲律賓隊來台打過經典賽資格賽的艾爾頓，負責為大谷、山本由伸翻譯。

水原背叛認識多年的大谷，昨天驚動日本，由於大谷的形象一直是「非常好的青年」、擁有脫俗氣質，卻被捲進這起醜聞，民眾普遍認為他無辜受到波及，完全無法原諒水原。

日本電視台大幅報導這起醜聞，甚至用「超誇張」形容，公開譴責水原一平的行為。熟悉日本棒壇的人士指出，水原因大谷的關係，享盡各種絕佳待遇，日本人的道德標準很高，絕對無法容忍此事，相信最驚訝應該是大谷本人。