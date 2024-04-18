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【重磅快評】強韌電網花千億 換來桃園3天停電5次？

聯合報／ 主筆室
經濟部長王美花今天列席立院經濟委員會備詢。針對桃園停電，王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調並沒有限電，是因為先前強震導致機組故障。記者林俊良／攝影
經濟部長王美花今天列席立院經濟委員會備詢。針對桃園停電，王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調並沒有限電，是因為先前強震導致機組故障。記者林俊良／攝影

桃園市3天停電5次，市長張善政砲轟中央能源政策有問題，系統維護、基礎措施也沒到位，呼籲新政府檢討；經濟部王美花反駁，指桃園停電是配電設備損壞，與供電無關，希望就事論事。話才說完，就有藍委爆料15日台電曾討論限電，狠狠打臉王美花。其實，不管配電或供電，都是政府的責任，何況台電還在執行5645億元的強韌電網投資計劃。市民要問：成效在那裡？

桃園市連續3天停電，桃園、中壢、大園、八德、龍潭、平鎮等區先後遭殃，有的區還是一停再停，引來民怨。首當其衝的桃園市長張善政批中央的能源政策荒腔走板，造成意外跳電的現象越來越頻繁，一點都不意外。他並指台電財務不健全，導致系統維護、基礎措施都無法做到位，「一定要用最開闊的心胸好好檢討」。

張善政點出能源政策及電網的問題，主責的經濟部長王美花王美都不認帳，稱張的批評並非就事論事，並說桃園停電事故是配電設備損壞，與供電完全沒關；至於15日全台供電一度降至限電邊緣，她表示，並沒有限電，這是因為先前強震導致機組故障，沒辦法預料。 

王美花大言不慚說「15日並沒有限電」，好像一切都沒有她的事，未料不久就被藍委張嘉郡踢爆，拿出簡訊指台電內部群組討論15日當晚7時原已準備限電；王美花證實，15日當天備轉容量的確剩3.2%，但沒有聽說限電、分區停電等相關訊息。看來，不是王美花不是狀況外，就是說謊，不管是那一種，都很落漆。

其實，地震當天的供電也一度降至限電邊緣，還得緊急調度台積電、水力發電救援，這已經夠心驚膽顫，如果15日的備轉容量僅剩3.2%，也實在會讓人嚇出一身冷汗。王美花當一天和尚撞一天鐘，好歹也要作勢表態願意檢討政策有無失當，但她卻把供電降至限電邊緣推給沒辦法預料的地震，那也就不奇怪她直接把連日停電的元凶推給配電設備損壞了。

花蓮強震後，各界關注為何沒有發生大規模停電，台電吹噓是電網投資、儲能建置、綠能發展奏功，台電還統計從2020到2023年對電網投資達3000億元，終能在緊急時刻見效，成功避免機組連鎖跳脫。台電還說，3日地震後，供電一度逼近低頻卸載邊緣，幸好電網發揮避免連鎖反應的效果，讓其他機組不至於跟著跳脫，光是今年的投資就已達1187億元。 

不管3000億元或1187億元，都是龐大的數字，更別說台電前年提出的十年5645億元「強韌電網投資計劃」，電網由發電廠、變電站、輸電系統、配電系統等建構而成。也就是說，這些錢都是花都在相關設備上。

既然有這麼大的投資，桃園人不免納悶，投資這麼多，我們的電網照理應該要強韌一些才對，連地震都可以應付，為何地震都過了十幾天，桃園還在不停的停電？蔡政府吹噓綠能、儲能、電網在地震時有發揮功能，為什麼桃園人在「承平時期」卻要忍受三天停五次電的待遇，這是幾千億元投資的供電品質？還是能源政策有問題？王美花不解釋一下嗎？      

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