【重磅快評】數位部被開第一槍 民進黨激發周處效應

張姓男子不滿政府及數位部亂花錢，今天上午朝數位部大門連轟三槍。記者廖炳棋/翻攝 54歲張姓男子聲稱對政府施政不滿，今天上午持空氣槍朝數位發展部開了3槍，現場無人受傷。槍聲劃破平靜的假象，以暴制暴必須接受法律制裁，但槍聲背後也反應深深的民怨與不滿，從兒虐、食安、電價風暴，民進黨政府激發一股「周處效應」，社會正處於壓力鍋邊緣。

根據媒體報導，該名張姓槍手犯案後停留在原地，隨即當場被捕。他是一名民宿業者，因不滿蔡政府限制陸客來台影響生計，又看到數位部亂花錢，憤而持一把長槍與一把短槍從南投開車北上，對著數位部大門連開3搶；至於槍枝來源，他則供稱是4年前在網路上購買的。

據悉，張男犯案前還在臉書發預告文，他聲稱自己無黨無派，純粹是政府「官逼民反」，他從未這麼痛恨執政黨，不只擋疫苗還護高端，同時執政黨媒體淪為打手，只會抹黑造謠，數發部為台灣做了什麼？只會幫這個無能的政府做內宣、每天在哪裏自我感覺良好，「用我們辛苦的納稅錢，來養你們這些畜牲！你們的綠能政策，導致台電虧損，卻要全民來埋單。」

鴻海創辦人郭台銘曾批評蔡政府：「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，引發回響。這次張姓槍手用語直白、行事大膽，甚至被部分網友視為對抗政府的「英雄」，深深刻刻喊出當今民怨和社會問題。

缺疫苗、缺雞蛋，背後卻有啟人疑竇的官商勾結，造成社會強烈反彈；現在連嬰幼兒送褓姆都會被虐死、老父親吃個粿條竟然喪命，漲電價又造成物價蠢蠢欲動，兒不安、食不安、民心不安，台灣彷彿第三世界國家，但「看守內閣」重心似乎放在監督在野黨，特別是鎖定台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安，「打燕、批蔣」已成為「打手內閣」的當務之急，討好層峰，溢於言表。

不論再有任何正當理由，任何人開槍就是錯誤示範，張嫌必須面對法律刑責。但社會詐騙橫行、手握百億預算的數位部卻不務正業，花錢搞內宣、出國訪問，顯然比打詐更內行，相對剝奪感連民進黨立委都看不下去，張嫌為何會找數位部開槍，「天才部長」唐鳳應該心裡有數。

「官逼民反，民不聊生」，這8字都是過往末代王朝的滅亡寫照。台灣社會已然千瘡百孔，準總統賴清德520上任，如果接班的賴政府還是自我感覺良好，現在就算辦了一個周處，未來必定還有千千萬萬的周處們。