【即時短評】鏡電視調閱小組立院闖關 真相真能大白？

新國會上任，藍白磨刀霍霍聯手掀執政黨種種黑幕，第一戰就是立法院交通委員會上午表決完成的「鏡電視調閱專案小組運作要點」，逐條通過要點每一項都衝著執政黨而來。不過誠如民進黨總召柯建銘所說，大法官釋憲729號指出立院不能調閱司法案件，且若相關機關首長如前行政院長蘇貞昌不願意來，也完全無任何刑責，藍白調閱小組能取得什麼戰果？還令各界屏息以待。

國民黨、民眾黨11日聯手表決通過成立鏡電視調閱專案小組後，今日上午再度攜手合作通過「鏡電視調閱專案小組運作要點」草案，其中在調閱文件對象中還折衝了一番，綠營主張調閱對象限縮在NCC即可，但藍白擴大調閱對象，強勢表決通過調閱目標為NCC、經濟部、公平委員會。接下來調閱小組召集人林國成將依「立法院職權行使法」第45條召集會議，並向政府機關調閱相關申設資料、開會紀錄等。

不過立院雖可成立調閱小組，但司法院大法官釋字第729號則指出，「基於權力分立與制衡原則，且為保障檢察機關獨立行使職權，對於偵查中之案件，立法院自不得向其調閱相關卷證」，如同柯建銘日前所說，馬王政爭時間，民進黨要調閱相關通聯紀錄也遭藍營指違憲，現在藍白調閱鏡電視文件，而前立委蔡壁如向法務部檢舉NCC審理鏡電視案涉有不法，檢調機關依法列他字案，目前仍在審理中，恐有些文件不得調閱。

而調閱小組運作要點第11條明訂，「本小組會議召開時，得邀請被調閱文件機關首長率同有關人員列席說明」，也就是當初前時代力量立委陳椒華踢爆一份錄音檔中，董事長裴偉在會中提到「蘇貞昌找了NCC主委陳耀祥」、「府方的人是用洪耀福做代表」等語，也就是未來立委可邀請蘇貞昌等人說明，但蘇貞昌也可拒絕不來，立法院完全沒轍。

立法院曾成立「疫苗調閱小組」、「慶富案調閱小組」等，最後都因機密文件、個人資料涉隱私、大法官解釋司法案件不得調閱等，最後調閱小組不了了之，流於政黨向選民交代的政治表態秀；這次調閱小組若依舊無法有所突破，讓鏡電視申設案件水落石出，恐怕仍是政治動作大過實質意義，疑點依舊無法釐清。