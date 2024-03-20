【重磅快評】觀風向辦案的國家機器　是蔡政府的司改成績單

去年陸續爆出綠營官員、民代醜聞，不管是被立委爆出的行政院前發言人陳宗彥在台南市府期間接受疑似接受性招待、為業者關說醜聞，或是大選前綠營政治明星級的鄭文燦、羅致政在網路上流傳得的可疑影片、照片真偽，檢方宣稱分案後，至今卻毫無進度，這幾年執法機關觀風向辦案的情勢日益嚴重，讓司法公信力直直滑落，堪稱說是蔡政府的司改成績單。

陳宗彥10餘年在台南市府任職時，就在檢方查案時，發現他疑似接受業者性招待、為業者工程案關切等行為，但當時地檢方分案後以查無實證簽結，但也因為疑點太多，事過境遷多年，陳宗彥雖然隨著綠營執政，在官場上步步高升，但終究紙包不住火，陳年卷證內的資料還是陸續被踢爆。

高檢署自清的調查雖稱當年台南地檢署的簽結沒有違失、沒有包庇，但監委對照監聽譯文、通訊軟體對話等資料，並檢視當年台南市府處理業者案件的過程，相關證據均指向他涉違法、不當，擁有更多調查權的檢察機關，至今卻仍毫無作為。

同樣的狀況也發生在鄭文燦與羅致政的案件上。去年流出鄭文燦與不明女子進旅館的影片案，選前大動作宣稱要打擊深偽影片介選的台北地檢署分案至今，依舊無法給民眾一個真相。

更離譜的是羅致政案，不光是大選前從國外情色網站出現神似羅致政的男子與不名女子的不雅影片，後來又流出疑似羅致政與蔡英文總統私下談話的錄音檔等，不論是與元首的談話竟私下錄音還是手機被駭，都被認為是嚴重的國安問題。

民進黨雖口徑一致稱是境外介選，羅致政也提告自清，但檢方分案至今，即便影像鑑定結果早已出爐，卻遲遲查不出個可以跟民眾交待的結果。如同當年總統府流出的機密檔案文件，只要官方否認文件真偽、就可以埋葬真相。

如果官員接受性招待可以被輕縱，如果官員的不當行為，只要推給境外勢力就沒事，執法機關永遠無法給人民真相，非旦加遽民眾對政府、社會的不信任，當國家機器淪為服務當權者，逢迎拍馬、觀風向辦案的司法，如果這是蔡政府的司改目標，這種為黨服務的司法，如何贏得人民的信任？