【重磅快評】拜登加入抖音 民進黨政府怎麼處理抖音陷尷尬

美國總統拜登競選總部啟用TikTok抖音帳號。 圖/取自拜登抖音 美國年底要舉行總統大選，現任總統拜登極可能對決前任總統川普。川普來勢洶洶，拜登在多個民調中均落後川普，為挽救支持率，拜登近日首開TikTok（抖音海外版）帳號並發聲，目標很明顯，要爭取TikTok最大宗的使用者年輕人的支持。今年全球多個國家舉行總統大選，年輕人的選票是勝負關鍵，今天要揭曉的印尼總統大選，各組候選人皆把TikTok列為重點經營平台。

拜登首開TikTok帳號之所以引人注目，是近年美國把TikTok列為重點反制對象，原因就在於跟中國大陸的競爭。美國從地方到中央將TikTok視為國安威脅，認為中共在背後操控，即便TikTok執行長、新加坡人周受資到美國國會接受議員輪番拷問，都沒辦法讓TikTok在美國獲得跟其他影音平台相同的待遇。

在這股反TikTok的風潮中，拜登開設了TikTok帳號，不可能沒考量政治後座力。拜登開TikTok帳號，除了要爭取年輕人選票，另一個外界還在觀察的是，美國對TikTok的管制力道是否會由緊轉鬆。

近年來緊跟著美國官方立場走的民進黨政府，反TikTok的力道更勝美國。去年選前行政院長陳建仁出席一場活動時，除強調我方已禁止公部門使用TikTok，他更強調會「審慎處理抖音」。民進黨新科不分區立委沈伯洋在選後民進黨立委共識營上表示，他不建議民進黨黨公職使用抖音。沈伯洋認為，若從資安這一環節來看，TikTok的疑慮絕對比其他平台更大。

沈伯洋是民進黨當下「反認知作戰」的當紅當紅炸子雞，他的言論不僅可視為準總統賴清德意志延伸，也代表著民進黨內對北京的鷹派看法。

沈伯洋在去年選前公開評論數位發展部部長唐鳳，認為唐鳳「應有更好的位置」，間接暗示唐鳳不適任數發部長這個職位。沈伯洋的談話反映出綠營內部對唐鳳管制TikTok不力的不滿，尤其是台灣TikTok使用者壓倒性的支持民眾黨主席柯文哲，讓賴清德未能承接蔡英文總統在2020年總統大選的年輕選票，讓綠營深感芒刺在背。