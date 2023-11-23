【重磅快評】硬起來戰陸委會？原來交通部還是小弟

最近交通部一手抗陸委會，一手打勞動部，兩面交戰，好像很神勇。不過，仔細看，交通部聲音嗆很大，動作很卑微，原來在陸委會老大面前，交通部還只是個小弟。

旅宿業缺工，交通部觀光署作成「旅宿業開放外籍移工評估報告」，以「密件」送到勞動部。勞動部認為很難在「密件」形式下討論與作業，並擔心遭外界質疑黑箱，要求交通部解密。交通部解密改採限閱，勞動部才得以繼續討論。

觀光署長周永暉今天解釋，因報告事涉敏感資訊，才會列為密件。外界不懂，開放移工為什麼涉及敏感資訊？不過，勞動部長許銘春先前曾說，觀光署對專案媒合成效不佳、低薪、挑工及影響中高齡和二度就業婦女等疑慮尚未釐清。原來觀光署一心要引進移工，卻無法解決相關問題與衝擊，只好黑箱蓋頭。

這是交通部理不直、氣不壯，只想黑箱闖關，引進移工，造成既定事實，因此被勞動部打臉，剛好而已。但回頭面對陸委會，交通部即使理直，氣也不敢壯，只好繼續犧牲觀光業者生計。

交通部日前宣布明年3月1日起解除赴陸旅遊禁團令，但陸委會卻表示每日限額2000人，引發旅遊業強烈反彈，質疑政府兩面手法。交通部長王國材今天在立院答詢時突然說，「我不管陸委會怎麼樣」，允諾只要旅行社能成團，就可出團，不會讓解團發生。

「我不管陸委會怎麼樣」！一句話凸顯陸委會的專橫、無理和鴨霸，也道盡交通部的壓抑、委屈和無奈。

月初交通部宣布明年3月解除禁團令，陸委會卻說交通部還沒確定明年一定開放，還說考量交通部和國內觀光業者有壓力，因此每日限額2000人。雖然交通部否認有壓力，業者也對限額大反彈，但陸委會說了算。

現在，交通部硬起來戰陸委會嗎？王國材雖然要業者放心攬客，更嗆「不管陸委會怎麼樣」，但每日限額2000人原則不變，只是「可酌予調整」，避免解團情事發生。

然而，限額2000人，再怎麼「酌予調整」，業者如何放心攬客？在陸委會面前，交通部仍然只是個小弟；解除禁團令，國內4000家旅行社每家平均只分到0.5人，還是看得到吃不到，業者繼續喝西北風。