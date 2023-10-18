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【重磅快評】關刀遇到手術刀 藍白不合就打包

聯合報／ 主筆室
國民黨總統參選人侯友宜（左）與民眾黨總統參選人柯文哲。圖／聯合報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜（左）與民眾黨總統參選人柯文哲。圖／聯合報系資料照

藍白合陷入僵局，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室昨天邀媒體茶敘，辦公室一尊關公手上的青龍偃月刀竟無預警掉刀，引發各種解讀與揣測，正如各說各話的藍白合，侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲持續隔空喊話。不論各界如何解讀「關公掉刀」，可以確定的是「藍白不合就打包」，在野都將是輸家。

藍白合會前會派出「黃金幕僚」黃珊珊、金溥聰，兩人被視為鷹派代表，藍白互相拋出「開放式民主初選」、「全民調決勝負」，藍白會談猶如帶刺的玫瑰，會談隔天氣氛就變調。黃珊珊指出，「民主初選」是不可能的任務，再協商也不會有結果；金溥聰也說，柯辦把在野聯合的氛圍弄成很像淘汰賽，不確定黃珊珊是代表民眾黨、柯辦、還是柯文哲？

藍白合撲朔迷離，關公掉刀更添話題，有心人士難免添油加醋、裝神弄鬼。侯辦直指原因很單純，關刀脫落純粹就是因為電視台攝影記者碰撞導致。不過，鴻海創辦人郭台銘陣營發言人黃士修趁機大酸，關公顯靈警告心術不正的某些人，勿冒用名義謀害忠良。國民黨台北市議員李明賢說，關公刀刃向下是放下，呼籲藍白理性，說不定下次是侯柯郭合力把刀拿起，3人就變成「桃園三結義」。

雖然侯、柯都喊團結合作，但幕僚對話比較像對罵，藍白合會前會氣氛宛如火車對撞，在支持者面前，誰也不想當弱雞。柯文哲拋出民調雖然咄咄逼人，侯陣營反拋開放式初選也是一種造勢，雙方只想找到最有利的戰鬥位子，讓對手屈居下風。

連3歲小孩都知道，藍白合都不一定贏得了民進黨總統參選人賴清德，何況是歹戲拖棚的「藍白拖」，再拖下去，結局可想而知。侯辦發言人黃子哲今天特別遞出「折衷方案」橄欖枝，表達民調也做、民主初選也來做。

侯營頻頻招手，柯營則持續回絕。眼見藍白二次會遙遙無期，國民黨主席朱立倫今説，為了大局，他什麼都要忍，這不是淘汰賽，要努力達成政黨聯盟。侯友宜今天妙喻，切豬肉要切多點，人家才會來買，利他才會讓國家更好，利中華民國，個人都是在後面。

柯文哲則隔空回應，「Take it easy（放輕鬆）」，不要一直想總統怎麼合作，還有政策、理念與立委等，他當過17年台大外科加護病房主任，當有2、3床同時在CPR，越亂他會越穩定，他平常很搞笑，但到混亂局面就變得超級穩定，因為這是職業訓練。

藍白合不合，宛如「侯探長」和「柯怪醫」職能對決，當關刀遇到手術刀，不只鬥力、更要鬥智。

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