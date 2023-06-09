【重磅快評】又一隻台灣黑熊中伏死亡

東勢林管處通報又一隻台灣黑熊中山豬吊死亡。野保法禁用山豬吊已好幾年，但有條件同意農民、原住民使用獸鋏、山豬吊等獵具，關前門，但後門大開的管制環境，讓獵具幾乎是毫無管制的開放設置，讓台灣黑熊幾乎每個月都有中伏死亡的訊息傳來，儘管各界都認為這樣的野生動物保護措施是虛有其表，但政府或許是選票考慮，一直要保留農民、原住民的山豬吊設置許可。

更諷刺的是，政府早就禁用、禁售獸蛺及山豬吊，但這些獵具卻是到處都很容易有條件買到，雖然不至於超商即有售，但到處林立的電商平台都有賣，不但付訂洋隔日就能取貨，甚至還有現貨陳列；由於山豬吊裝置容易，很受到用戶歡迎，有地方政府曾在一戶農宅查獲近兩百具山豬吊，即便全數沒收，罰款也不過區區數千元。

東勢查到這隻死亡黑熊是因中伏後脫水致死，表示黑熊中山豬吊後無法取得飲水，之前不是說許可設置的獵具必須定期巡視，東勢黑熊顯然中伏後沒人巡看獵具，讓黑熊不是中伏受傷死亡，是中伏後無法逃離受傷現場，活活渴死，這樣的巡看制度，獸鋏設置地點的審核豈非紙上作業？

最近有不少日本黑熊的保育成果資料傳來；日本黑熊與台灣黑熊都是亞洲黑熊一支，日本黑熊因為有效的保育作為，近年來數量穩定成長；反觀台灣，黑熊數量除了保育研究的圈養數量還能掌握，野外的族群數一直是個謎，每次媒體報導都是受害死亡的消息，相信台灣黑熊的數量無法樂觀。

獵具的受害者不只野生動物，更多的是不在主人視線範圍的家犬，無主的流浪犬更是大宗。很諷刺的是台灣最近特有種揚名：「袋犬」，不是與澳洲袋鼠一樣的有袋類動物，是台灣犬，前肢被獸鋏所傷，不得不截肢，靠殘餘的後肢行走，其實不能走，只能跳。

雖然獸鋏、獵具危害到處可見，但主管機關仍滿嘴農民權益，避免原民受傷，不願禁用、禁售、禁止製造獵具，以致肢體殘缺或受傷死亡的動物成為台灣特有景象，這局面在可見的將來難見改善。