新聞眼／得年輕人得天下？抗中議題是關鍵

太陽花學運滿十周年，回顧二○一四年太陽花學運帶動青年從政風潮，此後每逢大選均被解讀「得年輕人者得天下」。只是，太陽花背後的燃點，仍然是年輕人「抗中」、「堅持民主價值」等因素，二○二四年在缺少兩岸、抗中等因素下，年輕人投票率回歸基本面，也讓在年輕人中捲起旋風的柯文哲，聲勢浩蕩卻落居第三。

觀察歷屆總統大選投票率，二○○四年投票率曾高達八成，之後投票率年年遞減，但二○一四年爆發太陽花學運後，啟發年輕人參與公共事務熱潮。隨著太陽花學運結束，年輕人投票率也有退燒跡象。二○二○年總統大選雖衝高投票率，但原因之一，被歸為香港反送中事件讓民進黨成功操作亡國感；二○二四年柯文哲小草運動聲勢驚人，投票率卻僅七十一．九％，就連柯文哲都把敗選原因指向「年輕人投票率低」。

要解讀這些變化，必須回歸太陽花運動背後核心。當年林飛帆、陳為廷等人能成功發起年輕人占領立法院行動，主要導火線為國民黨立委草率通過「兩岸服貿協議」，太陽花年輕世代在「反抗中國」、「堅持民主」等價值下站出來衝撞立院。

而隨著太陽花學運漸漸退潮、太陽花政治明星紛紛進入民進黨體制內，年輕人目光漸漸轉至柯文哲身上。

柯文哲在二○二四年總統大選各大民調中，特別是年輕族群支持度都獨占鰲頭，凱道造勢更湧入約卅多萬人。然而，投票結果顯示，年輕人在網路社群高度關注公共議題，但在缺乏「兩岸抗中」等因素下，仍然是「鍵盤一族」，雖有支持對象，卻沒有非返鄉投票不可。

但當年太陽花學運風起雲湧，迫使國民黨讓步，並大大改變政治版圖，仍是民主進程中重要里程碑。回顧十年前的這場運動，也提醒政治人物面對民意，須謙卑再謙卑，否則公民運動將隨時再起。