青年參政 十年起落熱情退燒

太陽花學運十周年，當年青年參與政治風起雲湧，之後每逢大選，「得青年選票得天下」成口號，但實情並非如此。二○二○年總統大選蔡英文以史上最高票風光連任，青年投票率衝高，推波助瀾的是香港反送中，去年大選缺乏兩岸因素，年輕人投票回歸基本面，青年對兩岸認同的變化，是牽動選舉的關鍵點。

太陽花學運 催生第三勢力

二○一四年太陽花學運，林飛帆為首的年輕人不滿立法院通過海峽兩岸服務貿易協議，號召占領立法院廿四天，還攻占行政院，後來新興第三勢力如時代力量、社民黨等崛起，太陽花明星如議員苗博雅、民進黨發言人吳崢、立委賴品妤等人嶄露頭角，林飛帆搖身一變成為民進黨副秘書長。

當年學運重創馬政府，前總統馬英九曾說「太陽花是一場騙局不是民主」。十年後回顧，馬英九基金會執行長蕭旭岑定義太陽花為「無誠無法，無以報國」，本質反中卻用「反黑箱」號召是「無誠」，欺騙不滿現狀的年輕學子加入；用暴力入侵行政院，毀壞法治國基礎是「無法」，林飛帆等人主張包括兩岸協議監督條例完成立法等無一落實，只是一場協助民進黨上位的政治動員運動，年輕人在乎的改革，未在太陽花世代得到權力後有所落實，太陽花步入政壇，也快速泡沫化。

短短十年，太陽花潮起潮落，期間青年力量崛起，改寫藍綠版圖。二○一四年地方選舉，國民黨兵敗如山倒，柯文哲白色力量在北市藍軍地盤插旗；二○一六年蔡英文當選總統；二○二○年大選民進黨高唱「抗中保台」主旋律，蔡以八一七萬票連任寫下歷史。

中選會委託學者研究顯示，二○一六年大選，四十歲以下投票率僅五成六至五成八，二○二○年總統大選，各年齡層投票率均升高，四十歲以下投票率均超過七成。台師大政治所教授曲兆祥分析，二○一四年前，年輕人政治效能感低，學運後再加上網路發達，年輕人透過網路關注政治，也是投票率提高的原因。

沒有特定政黨 批判力更強

吳崢分析，學運結束後，又遇上香港反送中，二○二○年確實出現年輕人集體動員投票；年輕世代沒有特定政黨立場，對既有舊政治勢力的批判更強烈，各政黨面臨相當大挑戰。

但隨著太陽花逐漸退燒，青年對參與公共事務熱忱漸消退，反映在大學學生會長選舉，學運當年平均投票率廿二％，如今多數未達一成。政大學生會長徐致遠說，過去碰上反送中、太陽花等，激起學生參與公共事務的熱情，近年缺少類似大型社會運動讓學生付諸行動，但大家仍在網路討論分享議題觀點，並非全然對公共事務冷漠，「年輕人始終沒有太大的差別，只是關注方式和以往不同。」

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇分析，「兩岸」仍是激發年輕人投票很關鍵因素，二○二○年大選年輕人投票率看似較高，實際是受反送中催化；二○二四年大選缺少兩岸等外部因素，沒有「非投票不可」的理由，年輕人投票率回歸基本面。