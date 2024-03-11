和中到反中…太陽花學運10周年 兩岸關係逆轉

二○一四年三月十八日晚間九時許，近兩百名反服貿學生及民眾衝進立法院並占領議場，展開了為期廿四天的「太陽花學運」。這場台灣近四十年來最大規模的「公民不服從」行動，不僅終止了兩岸服貿協議，激發年輕世代的政治參與，影響當年的九合一選舉與二○一六年大選，甚至啟發五年後的香港反送中運動，更扭轉了兩岸關係原本的發展軌跡。

綠收割果實 封殺九二共識

蔡英文總統在立法院議場遭抗爭者占領的當晚，立刻進入國會。蔡英文的現身，引發學生一陣歡呼，象徵民進黨與蔡英文已經成功收割了這場運動的果實。

二○一六年一月十六日，蔡英文以超過百分之五十六得票率勝選，支撐前總統馬英九任內兩岸大交流的基礎「九二共識」隨之走入歷史，台灣整體對外關係也從馬英九提出的「和中、友日、親美」，轉為一面倒地親美日和反中。

面對情勢變化，中共總書記習近平二○一九年一月二日在「告台灣同胞書」發表四十周年紀念會上提出，要探索「兩制」台灣方案。蔡英文同一時間定調「九二共識」等同「一國兩制」，徹底封殺。

蔡任內八年 兩岸急速惡化

隨後爆發的香港反送中運動，助推蔡英文於二○二○高票連任，加上緊接著而來的三年新冠疫情，一連串的事件導致兩岸人員交流往來、雙邊貿易投資全面大倒退。蔡英文八年任內兩岸關係急速惡化、敵意不斷升高，台海更屢屢被國際媒體形容為世界上最危險的地區。

經貿大降溫 軍事對峙升高

數據顯示，二○一五年來台陸客高達逾四一八萬人次。但去年即便疫情解封，由於蔡政府依舊對兩岸人員往來設下重重關卡，導致去年來台大陸人士僅有廿二點六萬人次。在台陸生人數也從二○一六年的近四點二萬人，驟減為去年四六五一人。

經貿領域，台灣對大陸出口占比從最高曾達到百分之四十三點九，在去年降至百分之卅五點二。經濟部投審司去年核准的對大陸投（增）資金額為卅點三億美元，不單比二○一五年近一百一十億美元的投資額大減，更創下二○○二年以來新低。

在雙方各領域往來全面轉冷的同時，兩岸軍事緊張對峙情勢則不斷升高。時任美國眾議長裴洛西二○二二年中訪台受到蔡政府高規格接待，卻讓兩岸維繫逾七十年的海峽中線默契消失，解放軍軍機、艦艇擾台成為新常態。上個月兩岸在金廈海域發生的執法紛爭，也恐將導致金門禁限制水域自此消失。

兩岸外交戰 我失去十友邦

與此同時，曾經休兵的兩岸外交戰在過去八年快速升溫。蔡英文二○一六年就任約半年後，中非西部島國聖多美普林西比與我斷交，到今年初台灣總統大選結束的兩天後，太平洋島國諾魯與我斷交，蔡英文八年任內台灣共失去了十個邦交國。

太陽花學運後的這十年，台灣與中國大陸的關係已經從「和中」轉向「反中」，反對包括服貿在內所有會讓台灣與大陸連結更深的任何作為，之後更逐步演變成在各個領域的積極「排中」。

在太陽花學運十周年之際，被北京稱為「雙獨組合」的賴清德與蕭美琴也即將就任正副總統。台灣整體對外關係是要循著過去十年的軌跡持續往下走，抑或尋求更有利於兩岸長遠和平的新路徑，值得國人重新面對與審思。

本報從今天起，連續兩天，分別從兩岸局勢、經貿關係、青年認同、學運起落面向，探討太陽花學運帶來的轉變與挑戰。