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日前防衛大臣：台灣有事 日已擬作戰計畫

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本前防衛大臣小野寺五典。路透
日本前防衛大臣小野寺五典。路透

日本前防衛大臣小野寺五典八日在東京的外國媒體中心，發表主題為「我國之防衛與安保戰略」演說。他回答外媒記者提問時表明，日本政府為捍衛國土而想定各種事態，擬定國防及避難等計畫。

小野寺曾三任防相，在日本首相岸田文雄一月解散原本由岸田本人領導的自民黨派系宏池會前，小野寺也是該派系要角。他去年接受日媒「東洋經濟」採訪時預測，若「台灣有事」，美軍就算僅援助台灣物資，也必將與共軍爆發衝突。

據「外交家」雜誌網站駐東京特派員高橋浩祐報導，小野寺八日被問到美日是否已研擬針對台灣有事的軍事作戰方案時說，他不清楚美國政府的部分，但日方的確有擬定相關計畫。

小野寺還說，台日關係是很難的課題，政府層級的交流，在外交上的門檻很高，但政治層級則不受限。日本政治人物有時會進入政府部會，扮演政府成員的角色。若站在政治的立場，就會盡可能致力強化日台關係。

英國泰晤士報駐東京特派員則問，東亞地區是否正朝向新的冷戰架構？小野寺對此認同，並提到日本至今在東亞留意的鄰國，就是和北韓，以及與中國大陸的關係，而日中關係的部分是有關台海。

小野寺認為，東亞可能發生紛爭，有必要為此提升嚇阻力。日中關係雖在外交上對日本很重要，但從台灣及中國正實效控制的南海黃岩島（民主礁）來看，透過海洋連結的菲台日和沖繩應予以合作，將有助區域穩定。

小野 日本 東京

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