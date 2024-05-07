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立委登太平島考察內容曝光 惟日期至今尚未確定

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
太平島40砲戰備操演。記者洪哲政／攝影
太平島40砲戰備操演。記者洪哲政／攝影

立法院外交及國防委員會組團計畫前往南沙太平島考察，傳目前延後到本月18日，但據了解，國防部與海巡署昨（6）日行程研討時，仍無法確認出發時間。但海巡署南沙指揮部已備便島上接待行程，待命實施。

立委此項考察行程，與行者須於D+1日先行前往屏東空軍基地集結，一般都是住宿於基地內的眷探招待所，但據指出，已有立委申請外宿。

據指出，搭載朝野立委的班機將於D日清晨6時在屏東空軍基地升空，經4小時航程預定10時降落太平島機場，指揮部隨即安排立委進行「碼頭巡禮」，前往新整建的太平島碼頭視導，考察新設防湧閘門與100噸級艇駐防現況；11時島上將實施「戰備操演」，展示包括40防空砲、20機砲、120迫砲與紅隼火箭彈等防禦部署。

登島立委中午將在島上用餐，同時頒發加菜金給駐軍。班機規劃13時即起飛返回屏東。

海巡署曾向立法院報告指出，海巡署南沙指揮部岸巡部隊，具備輕裝反登陸的戰力。

太平島 考察

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