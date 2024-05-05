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國防部：如延長志願士兵服役年限 不利幹部領導統御

中央社／ 台北5日電

依法規定，國軍上等兵服現役最大年限10年，民進黨立委楊曜盼國防部研議，延長志願役士兵不轉服士官強制退伍的年限。國防部回應，如延長志願士兵服役年限，恐不利幹部領導統御及部隊管理，影響作戰任務遂行等負面影響。

楊曜日前對行政院提出書面質詢，指出依據「志願士兵服役條例」，上等兵服現役最大年限10年，但志願役士兵投身軍旅後，每人的生涯規劃不同，而各地區的士官缺額不一，縱使志願役士兵有意轉服，也無法有職缺，面臨服役年限的志願役士兵，在國軍精實的訓練之下，本質學能及戰技已經相當純熟，讓其退伍，對於國防戰力將成一大損失。

楊曜表示，建請國防部儘速提出「志願士兵服役條例」修正草案，延長士兵服役年限，讓有意願服役，卻無職缺可轉服士官的士兵可繼續於國軍服役，進而保障其老年生活的經濟安全。

對於楊曜建議志願士兵上等兵服役年限延長，國防部以書面回應，由部隊管理、基層戰力及士官人力補充3方面進行說明。

針對部隊管理，國防部指出，如士兵服役年限放寬至20年，就基層幹部初任官的少尉及下士，年紀皆為20歲至23歲，其所屬士兵較為年長，且志願士兵亦無輪調機制，易肇生久任一職情事，將影響基層幹部領導統御，進而衍生部隊管理問題。

對於基層戰力，國防部表示，現行志願士兵均服役於各基層部隊，於接受基礎及專長訓練後，主要任務為從事國軍部隊武器裝備操作及遂行戰鬥任務，亟需強健的身體素質及體能支撐，如放寬其服役年限，恐造成基層部隊士兵老化現象，體力無法負荷作戰所需，影響基層部隊戰力。

至於士官人力補充，國防部提到，現行為有效留用優秀士兵，達長留久用之目的，均推薦其向上發展成士官或軍官，如延長士兵服役年限，因無升遷及年限壓力，使其安於現況，無經管發展，亦無交織歷練，不利培育其他專業技能，且志願士兵久任一職，亦將逐漸影響基層士官幹部補充，無法有效運用人才。

國防部表示，如延長志願士兵服役年限，恐不利幹部領導統御及部隊管理，影響作戰任務遂行，亦不利國軍整體人力經管運用，對基層部隊戰力產生負面效應，應等待完善各項配套措施後，始行研議。

國軍 國防部 幹部

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