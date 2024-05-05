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高雄天弓飛彈基地重建擬部署強弓 長白雷達持續運作

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
原部署楊梅山區的雄二E巡弋飛彈營區正全面重新進行整建。圖／取自google earth
原部署楊梅山區的雄二E巡弋飛彈營區正全面重新進行整建。圖／取自google earth

Google Earth更新台灣衛星圖資，外界發現空軍為天弓三型防空飛彈重建北中南東基地外，原高雄林園部署長白雷達的天弓二型飛彈陣地，也正進行重建。據了解，高雄天弓二型飛彈固定陣地將保留，以長白雷達為主體，進行性能提升，作為強弓計畫配套使用。

Google Earth披露重建的林園天弓二型陣地，同時也披露部署楊梅山區的雄二E巡弋飛彈營區、桃園原部署鷹式防空飛彈的山腳營區，全面重新進行整建，飛彈車與劍翔無人機攻擊系統，移置湖口調節營區暫置。

空軍舊有天弓二型飛彈陣地分為射控區與發射區，射控區位丘陵高處，以發揮長白相位陣列雷達性能，飛彈發射區部署海際，三芝與林園天弓基地都是這種部署。機動式的天弓三型防空飛彈陸續換裝進駐後，固定式的長白雷達是否要維持運作，受到關注。

官員曾表示，本外島陣地長白雷達都運作良好，可望升級作為未來具備反飛彈性能的強弓飛彈系統之用。衛星照片顯示林園的弓二基地，不論射控區或發射區的八個發射站，位都正在改建中，可能作為天弓升級版強弓系統部署之用。

長白雷達為固定式相列雷達，中科院表示，這是具備電子式掃描的全相列雷達，整合搜索、追蹤、飛彈導引、電子反反制等功能於一身，與接戰中心構聯成為飛彈防空射控系統。固定陣地雷達提供寬範圍、長縱深、多種類空中目標偵追能力。系統整合各項電子高端技術，負責提供目標資料，使武器系統具多目標接戰能力。

外傳國軍部署八套長白雷達套，推測偵追距離達到400公里。

原在高雄林園部署長白雷達的天弓二型飛彈陣地，也正進行重建中。圖為發射區。圖／取自google earth
原在高雄林園部署長白雷達的天弓二型飛彈陣地，也正進行重建中。圖為發射區。圖／取自google earth
原在高雄林園部署長白雷達的天弓二型飛彈陣地，也正進行重建中。圖為射控區，左側下可見長白雷達。圖／取自google earth
原在高雄林園部署長白雷達的天弓二型飛彈陣地，也正進行重建中。圖為射控區，左側下可見長白雷達。圖／取自google earth

巡弋飛彈 空軍 衛星

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