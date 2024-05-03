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解析P-3C偵蒐數據 台美續簽「海上任務支援中心」案

中央社／ 台北3日電
空軍P-3C反潛機。圖／聯合報系資料照
空軍P-3C反潛機。圖／聯合報系資料照

國防部今天發布決標公告，駐美軍事代表團已與美方簽署「海上任務支援中心後續技術支援」案，金額為新台幣5億餘元，將履約至2028年底。專家指出，海上任務支援中心是對P-3C反潛機所偵蒐資訊進行解析，並提供技術支援。

國軍目前擁有12架P-3C反潛機，隸屬空軍第6混合聯隊，而海上任務支援中心則隸屬海軍反潛航空大隊，但中心駐地位於空軍6聯隊的空軍屏東基地內。

根據國防部的決標公告，駐美軍事代表團於4月22日，和美國在台協會（AIT）簽約「海上任務支援中心後續技術支援」案，決標金額為新台幣5億1820萬6741元，履約地點為屏東縣，履約起迄日期自今年4月20日至2028年12月31日（預估）。

國防院國防戰略與資源研究所助理研究員江炘杓向中央社記者表示，P-3C反潛機裝備有合成孔徑雷達、聲納浮標、光電/紅外線感測器、電戰支援系統，以及磁性偵測儀等偵蒐裝備，能夠有效偵蒐水下、水面目標，並透過機上的通訊系統回傳影像等數據。

江炘杓解釋，海上任務支援中心是對P-3C反潛機在執行任務前，進行任務提示，告知目標海域的水文特性、敵情等資訊，傳達機組成員本次任務應達成的目標。

江炘杓指出，當P-3C反潛機在執行任務時，海上任務支援中心亦可傳達上級對P-3C反潛機下達的指揮命令，例如轉往特定海域進行水下目標偵蒐，或對某個水面目標進行影像偵察，也能提供P-3C反潛機即時情資等。

江炘杓說，P-3C反潛機也能將偵蒐到的水下聲紋、影像資訊與電子信號，回傳至海上任務支援中心作進一步分析。

江炘杓指出，海上任務支援中心能利用P-3C反潛機所蒐集到的水文資料等，運用聲納距離預測系統、電磁波傳遞預報系統等，解算出任務區域的環境資料，提供給P-3C反潛機使用。

江炘杓說，P-3C反潛機藉由一次又一次的任務，將所偵蒐到的資訊回傳給海上任務支援中心進行分析，將能強化中心的資料庫內容，當資料庫愈豐富，愈有利於日後的任務執行，提高國軍在台灣周邊海域的戰場情境覺知能力（situational awareness）。

反潛機 國防部 空軍

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