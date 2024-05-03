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國防部：共軍31機艦台海周邊活動 距基隆41浬

中央社／ 台北3日電

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時止，偵獲共機26架次、共艦5艘次，持續在台海周邊活動；其中17架次共機逾越海峽中線進入北部及西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時38分至晚間8時55分，在台灣海峽空域偵獲主、輔戰機計21架次，其中14架次共機逾越中線，一部分共機距離基隆約41浬，另一批共機距離鵝鑾鼻約120浬。

國軍於昨天上午8時53分至晚間6時49分，於台灣西南空域偵獲主、輔戰機計3架次，部分共機距離鵝鑾鼻約48浬。

另外，國軍於昨天下午3時46分至晚間6時39分，於台灣以北的空域，偵獲輔戰機計2架次。

共機擾台 國軍 國防部

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