國防部：共軍31機艦台海周邊活動 距基隆41浬

國民黨與共產黨當年的內戰進行到1948年時，對國民政府而言情勢相當悲觀。隨著國共內戰情勢惡化，為了扭轉戰局，1948年上半年，國民政府開始出現了動用民航空運隊董事長陳納德的影響力，仿照抗日戰爭期間招募飛虎隊，組織美國志願隊與外籍兵團，投入國共內戰的想法。 但這樣的做法對華府而言，考量的可能不只有國民政府與共產黨的內戰情勢。華府這樣的立場，就算是天王級將領麥克阿瑟似乎也無法撼動。...

2024-05-03 07:30