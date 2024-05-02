管碧玲警察大學演講 邀學生入海巡為國家服務

海委會表示，主委管碧玲今天應邀到警察大學對水警系師生演講，她歡迎學生未來加入海委會，認同自我價值、培養執法堅定廉能，一起為國家服務。

根據海洋委員會新聞稿，管碧玲表示，水上警察學系成立33年，為海巡署培育近千名優秀幹部，且因能力優異常被國內外單位挖角；海委會將持續協助系上教學所需資源，推動與周邊國家海巡幹部養成、學術交流合作。另外，祝福即將參加6月警察特考的四年級畢業生金榜題名，勉勵學生成為「英雄中的英雄」。

管碧玲指出，海巡人員肩負日夜守護海洋主權的「國安」、海上犯罪查緝的「治安」及海難人命救助的「平安」等「三安」外，也有海洋污染防治、海洋廢棄物治理、海洋生物保育、海洋產業發展的「四海」工作。

管碧玲表示，海巡查緝毒品走私及偷渡案件的背後代表國人免受毒品戕害，以及生命從不人道、悶熱、窄小密艙中獲救，海巡工作很有意義，學生要認同未來工作價值，使海巡成為人民信任的符號。

管碧玲說，海洋沒有界線，海巡工作會遇到各種國籍船舶及民眾，且對抗強權擴張的印太區域聯盟已逐漸成形，海巡與周邊國家海上合作將更緊密，因此培養寬廣國際視野、語言能力及海巡專業能力非常重要。

此外，管碧玲指出，偵辦犯罪案件同時伴隨誘惑與壓力，期許學生透過思考辯證，建立正確價值觀，成為推動海巡工作的熱情與動力。