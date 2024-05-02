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監委巡察陸軍訓練中心 了解特戰部隊訓練量能

中央社／ 台北2日電

監察院外交及國防委員會召集人蕭自佑等人日前巡察陸軍特戰訓練中心，了解特戰部隊訓練現況。蕭自佑說，正辦理通案性調查研究，瞭解各軍、兵種訓練實況，彙整後供政府納為國防施政參考。

監察院透過新聞稿表示，4月26日蕭自佑等6位監委，巡察陸軍所屬特戰訓練中心。由國防部副部長徐衍璞等人陪同，瞭解特戰部隊訓練現況、量能，以及平戰時轉換情形。

監察院說，監委先聽取特戰訓練中心任務簡報、整體訓練規劃及特戰官兵所負任務；隨後轉往山地戰技館，了解訓練所需裝備。監委並在教官解說下，實地觀摩山地戰技操作、直升機快速繩降及近戰格鬥操演。

蕭自佑表示，目前台灣面臨中共軍事威脅，從近來俄烏戰爭、以哈戰爭中，體認心戰能力的重要性，特戰官兵實地演訓展現精實戰力及精神，得以成為民眾安心的力量。

蕭自佑說，監察院正辦理通案性調查研究，透過巡察等方式，了解各軍、兵種訓練實況，並在彙整各方意見後，將提供政府納為國防施政參考，盼能對提升國防整體戰力有所協助。建議新兵訓練可運用部分特戰部隊的訓練方式，以強化義務役士官兵的臨戰能力。

監察院指出，監委王美玉關注，從俄烏、以哈戰爭經驗來看，國軍對自身3支特種部隊的評價，以及美軍人員來台協訓人數；監委賴振昌著重特戰官兵來源、選別標準與招募推廣方案等；監委王麗珍關注，近來官兵自戕案件後，國軍的改善作為。

俄烏戰爭 特戰 監察院

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