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影／中信打造百噸級新造巡防艇投入執法 台南海巡增添新戰力

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
海巡署新打造100噸級巡防艇PP-10093艇，今天為台南海巡隊新添新戰力。圖／台南海巡隊提供
海巡署新打造100噸級巡防艇PP-10093艇，今天為台南海巡隊新添新戰力。圖／台南海巡隊提供

海巡署新打造100噸級巡防艇PP-10093艇，今天下午2點在台南海巡隊舉行成軍典禮，典禮由35噸巡防艇舉行噴水儀式引導進港拉開序幕，象徵迎接新艇正式加入海域執法工作行列，為台南海域執勤能量再添生力軍。台南海巡隊共有9艘巡防艇，100噸5艘、35噸2艘、10噸2艘。

新造100噸級巡防艇由中信造船廠承造，採德國MAN高速主機與螺槳推進系統，最高航速達25節，約為時速約46公里，續航力達1200浬，總噸位達266噸，配置吊臂式小艇1艘，必要時可配合母艇於淺水區域執行登檢及救生救難等任務。

PP-10093艇配有消防滅火功能的高壓水瞄，噴水量每小時約30萬公升、最大射程可達95公尺，除有力於執行滅火任務外，更能於取締、驅離違法越界漁船時，發揮強勢執法手段。此外，船體部分採用硬稜泌船型，大幅提升該型艇耐浪性，有效提升台南、高雄海域的救生救難能量。

台南海巡隊表示，新造100噸級巡防艇憑藉高耐浪性及續航力，有利於執行多元化海巡任務。若民眾發現不法情事，或需海巡單位服務，請盡速撥打海巡「118」服務專線通報，海巡署將立即前往處置，以維護國人安全。

海巡署新打造100噸級巡防艇PP-10093艇，今天下午2點在台南海巡隊舉行成軍典禮。圖／台南海巡隊提供
海巡署新打造100噸級巡防艇PP-10093艇，今天下午2點在台南海巡隊舉行成軍典禮。圖／台南海巡隊提供

南海 台南 海巡署

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