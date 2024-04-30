影／中信打造百噸級新造巡防艇投入執法 台南海巡增添新戰力

海巡署新打造100噸級巡防艇PP-10093艇，今天下午2點在台南海巡隊舉行成軍典禮，典禮由35噸巡防艇舉行噴水儀式引導進港拉開序幕，象徵迎接新艇正式加入海域執法工作行列，為台南海域執勤能量再添生力軍。台南海巡隊共有9艘巡防艇，100噸5艘、35噸2艘、10噸2艘。

新造100噸級巡防艇由中信造船廠承造，採德國MAN高速主機與螺槳推進系統，最高航速達25節，約為時速約46公里，續航力達1200浬，總噸位達266噸，配置吊臂式小艇1艘，必要時可配合母艇於淺水區域執行登檢及救生救難等任務。

PP-10093艇配有消防滅火功能的高壓水瞄，噴水量每小時約30萬公升、最大射程可達95公尺，除有力於執行滅火任務外，更能於取締、驅離違法越界漁船時，發揮強勢執法手段。此外，船體部分採用硬稜泌船型，大幅提升該型艇耐浪性，有效提升台南、高雄海域的救生救難能量。