影／戰傷救護大樓導入AI技術 模擬戰場實境救護

國防醫學院衛勤訓練中心戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓今天邀請媒體參觀，展示國內首座導入人工智慧技術搭載「戰術戰傷情境模擬訓練系統」、「重大災難事故情景模擬訓練系統」、「載具照護模擬訓練系統」、「多功能救護技能訓練教室」、「危害環境與物質救護訓練教室」等五大訓場的智能化訓練大樓。

我國以往救護訓練著重於緊急救護技術，近年學習美軍實戰經驗與作法，並借鏡烏俄及以巴等國際戰爭傷損情勢，在原有基礎上融入情境模擬訓練系統，並結合穿戴式裝置，使受訓學員能夠有如身歷戰場及災難景況，提升學員們臨場應變能力。 國防醫學院衛勤訓練中心戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓今天邀請媒體參觀，展示風災時的情境模擬訓練系統演練。記者余承翰／攝影 國防醫學院衛勤訓練中心戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓今天邀請媒體參觀，展示結合VR虛擬實境的戰術戰傷情境模擬訓練系統，模擬在灘岸作戰情境下的救護演練。記者余承翰／攝影 國防醫學院衛勤訓練中心戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓今天邀請媒體參觀，展示結合360度投影及震波平台模擬災難事故場景，執行災難救護演練。記者余承翰／攝影 國防醫學院衛勤訓練中心戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓今天邀請媒體參觀，展示模擬風災時將傷患拉至檢傷分類區，實施第二次檢傷及救護演練。記者余承翰／攝影 國防醫學院衛勤訓練中心戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓今天邀請媒體參觀，展示將戰傷傷患移動至傷患收集點，執行處置並完成後送前準備的演練。記者余承翰／攝影 國防醫學院衛勤訓練中心戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓今天邀請媒體參觀，展示將傷患裝載到悍馬救護車及後送照護的演練。記者余承翰／攝影 國防醫學院衛勤訓練中心戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓今天邀請媒體參觀，展示結合360度投影及震波平台模擬災難事故場景，執行災難救護演練。記者余承翰／攝影