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海巡署岸巡部隊缺兵 招募義務役士兵補充

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署基層單位人力缺口，主要為各地區分署岸巡隊206處安檢所，包括含轄屬234處守望哨及31處機動巡邏站等軍職基層單位。圖為機動巡邏站編制。記者洪哲政／攝影
海巡署基層單位人力缺口，主要為各地區分署岸巡隊206處安檢所，包括含轄屬234處守望哨及31處機動巡邏站等軍職基層單位。圖為機動巡邏站編制。記者洪哲政／攝影

海巡署岸巡人員缺兵，未獲准由義務役士兵兵源挹注，海巡署表示，經與國防部研商後，國防部同意海巡署自2024年9月起至各新訓中心辦理在訓新兵轉服宣導，擴大進用人員管道。

海巡署執行任務人力不足問題，近來引起朝野立委關切，民進黨立委羅美玲在立法院內政委員會提案，她指出，海巡署人員缺額逐漸增加，2019年79人缺額，2023年人員缺額已達到1105人。行政院為增加海巡人員，2022年核定海洋委員會海巡署2022年至2026年軍職人力計畫，預計分五年逐年增調方式，達到總人力目標1萬3091人，但年度目標皆未達成。

無黨籍立委陳超明提案表示，海巡署近年退離人力大於進用人力，以岸巡人員最為明顯，2022年岸巡人員缺額396人，占總缺額571人69.35%，岸巡人員缺額人力，自2020年87人，增為2024年7月598人，增加511人，缺額人力逐年成長，不利我國岸際防護。

海巡署說，為積極尋求及增進海巡署人力來源，與國防部研商，國防部同意海巡署自2024年9月起，至各新訓中心辦理在訓新兵轉服宣導，擴大進用人員管道。爭取將東南沙指揮部所屬通電組、衛生組官兵，增列為海巡部隊加給適用對象。

海巡署指出，洋巡官警部分，為因應行政院核定強化海巡編裝發展方案，籌建海巡艦艇發展計畫，及籌建海巡遠洋巡護船發展計畫，自2019年度起，增加列需求員額，計畫委託中央警察大學水上警察學系，及警察專科學校海洋巡防科，擴大代招訓學生；軍職人員依行政院核定海巡署2022年至2026年職人力計畫，持續透過軍校正期軍官及常備士官、專業軍官、士官班、志願士兵，及再入營等多元進用管道，補足所需人力。

人力 國防部 海巡署

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