口頭請辭未獲准…國防部：邱國正遵蔡總統指示 政府交接期恪盡職守

國防部今日表示，邱國正確曾於昨晚因家人所涉事宜，造成團隊困擾等，向總統及團隊表達歉意，並口頭請辭，但總統要求部長應坐鎮崗位，邱國正將遵指示，於交接期間，恪盡建軍備戰職守。

總統府發言人林聿禪證實，邱國正確曾於昨晚因家人所涉事宜為團隊帶來困擾等，向總統及團隊表達歉意，並口頭請辭。

林聿禪說，考量當前區域安全形勢複雜，又值政府團隊交接期間，總統認為部長應坐鎮崗位，確保各項重要國防事務的穩健周全。總統也肯定邱部長上任以來綜理國防事務、戮力從公。至於部長家人所涉事宜，由所屬機關查察，一切依法辦理。

國防部說明，因刻值政府團隊交接期間，總統要求部長應坐鎮崗位，確保各項重要國防事務穩健周全。邱國正將遵指示，於交接期間，恪盡建軍備戰職守。另家人所涉事宜，已由所屬機關查察，將全力配合，依法辦理。