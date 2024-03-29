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我改變「第一擊」定義 共軍：勿輕舉妄動

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
大陸國防部發言人吳謙28日對國軍第一擊定義變更警告民進黨政府不要輕舉妄動。記者廖士鋒／攝影
大陸國防部發言人吳謙28日對國軍第一擊定義變更警告民進黨政府不要輕舉妄動。記者廖士鋒／攝影

國防部邱國正三月七日曾就「第一擊」作出明確的指示。對此，大陸國防部昨天下午在其例行記者會上回嗆，「哪來的國防部長」，警告民進黨當局不要輕舉妄動，否則自取滅亡。

大陸國防部發言人吳謙昨天在記者會上，面對本報記者詢問「第一擊」定義以及近來兩岸關係回應表示，台灣是中國的一部分，「我們願爭取和平統一，同時不允許台灣從祖國分裂」，中國人民解放軍全時待戰隨時能戰，將挫敗任何外部勢力干涉，粉碎任何台獨分裂圖謀。

對邱國正日前坦言台海局勢緊張自己睡不好，吳謙說，共軍打獨促統、枕戈待旦，時刻做好準備的戰鬥姿態，共軍有著充分戰略定力，並引用中共已故領導人毛澤東詩句，強調「不管風吹浪打，勝似閒庭信步」。

至於國軍將於四月在金門實彈射擊，吳謙則回應，「台軍任何動向，解放軍盡在掌握，民進黨當局任何挑釁行徑都將以失敗告終」。對大陸海警船進入金門禁限制水域，他重申大陸立場指，廈金海域根本不存在禁止限制水域，大陸海警部門開展常態化執法巡查行動。他並對「二一四撞船事件」指，民進黨當局必須要給大家一個清清楚楚的交代。

對共軍在台灣周邊活動增多的情況、以及美軍高層再度提到二○二七年解放軍犯台可能。吳謙強調，演訓活動是正常計畫內安排，旨在增強解放軍能力，有關方面不必大驚小怪，類似演訓活動共軍今後將繼續按計畫開展，同時反對美軍人員在台灣問題上發表不負責任的言論。

共軍 國防部 毛澤東 解放軍 邱國正

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