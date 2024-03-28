海龍蛙兵爆自拍性愛片上網販售 航特部證實：撤職法辦

是否擁有戰略長程轟炸機，是軍事專家評估是否夠格被稱為「戰略空軍」的指標。中共轟-20長程隱形轟炸機，即將公布，也等於中共戰略空軍將成形，並可望與美、俄同級。 中共解放軍空軍副司令員王偉今年兩會時面對媒體追問，試飛後多長時間才能服役或量產？王偉說，「這個很快，直接就跟上了。」另，外界猜測中國大陸遇到了技術瓶頸，王偉否認。他說，「沒啥瓶頸，都能解決，我們的科研人員現在非常好，都有這個能力」。究竟王偉回答的內容可信度如何？這篇文章給你一些參考的指標。

2024-03-28 07:30