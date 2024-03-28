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海龍蛙兵爆自拍性愛片上網販售 航特部證實：撤職法辦

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
在離島服役的陸軍海龍兩棲偵搜營士官，遭舉報與多名女子拍攝多部性愛影片上網販售，新聞示意圖，非提及當事者。記者洪哲政/攝影
在離島服役的陸軍海龍兩棲偵搜營士官，遭舉報與多名女子拍攝多部性愛影片上網販售，新聞示意圖，非提及當事者。記者洪哲政/攝影

在離島服役的陸軍海龍兩棲偵搜營士官，遭舉報與多名女子拍攝多部性愛影片上網販售，陸軍航空特戰指揮部今天表示，經查屬實，依刑懲併行原則，舉行懲評會，核定撤職處分，函送法辦。

航特部指出，轄屬兩棲偵察營王姓士官，在營外自拍不雅影片，上傳網路營利，此案經單位主動查察屬實，依刑懲併行原則，舉行懲評會，核定撤職處分，函送法辦。

航特部說，對於違法犯紀行為，絕不寛貨；將持恆加強官兵人員查考及營外動態掌握，以嚴肅紀律，維護軍譽。

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