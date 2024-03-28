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影／海軍「王牌部隊」台東海濱精實測評 民讚：永遠忠誠

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東近日接連不斷有國軍海鋒大隊機動反艦飛彈車隊現蹤，今天在海濱公園飛彈發射車一字排開升起飛彈發射架，相當醒目。記者尤聰光／攝影
台東近日接連不斷有國軍海鋒大隊機動反艦飛彈車隊現蹤，今天在海濱公園飛彈發射車一字排開升起飛彈發射架，相當醒目。記者尤聰光／攝影

台東近日接連不斷有國軍海鋒大隊機動反艦飛彈車隊現蹤，今天在海濱公園飛彈發射車一字排開升起飛彈發射架，相當醒目。現場不時有手臂掛著「評鑑官」臂章的軍官走動，疑為進行測評。軍退伍軍官表示，海軍制海飛彈部隊儼然已經完成東部部署，防止中共從東部突襲登陸目的。

一名退伍海軍中校表示，海鋒大隊主要就是負責制海任務，過去都是固定陣地進行操演，但這幾年因中科院雄三及雄二飛彈完成測評，開始大量量產，加上美方賣台灣400枚魚叉飛彈，才開始由陣地大規模轉為機動強的機動迎敵模式，因應中共海軍軍力不斷延伸台灣東部突襲登陸。

今天早上台東市海濱公園就有軍方車輛進駐，其中4輛飛彈發射車一字排開升起飛彈發射架，射控雷達車也升起雷達，官兵全副武裝四周警戒，不時有手臂掛著「評鑑官」臂章的軍官在附近來回抽測官兵，一早晨運民眾都被這大陣仗給吸引，有人給官兵喊永遠忠誠加油打氣，也有人好奇詢問要發射飛彈。

原來近來頻頻出現台東市區的軍方機動人員裝備，就是海軍海鋒大隊機動4中隊，不排除可能進行例行性測評。但軍事專家則表示，國軍將海鋒大隊規畫升格為海軍制海飛彈部隊的目標儼然成形，並已經完成東部部署，未來，除有效發揮濱海打擊作戰，更重要能打擊中共船艦，尤其是航母。

據了解，海鋒大隊第3大隊第4中隊去年底成軍進駐花蓮新城，部署雄三及雄二飛彈，負責台灣花東海域及支東南海域的反艦守護任務，去年新增反艦魚叉飛彈，有高度機動性和精準飛彈投射能力，官兵平時訓練嚴格，執行戰備戰術演練精實，成為海軍守護東部濱海的「王牌部隊」。

台東近日接連不斷有國軍海鋒大隊機動反艦飛彈車隊現蹤，今天在海濱公園飛彈發射車一字排開升起飛彈發射架，相當醒目。記者尤聰光／攝影
台東近日接連不斷有國軍海鋒大隊機動反艦飛彈車隊現蹤，今天在海濱公園飛彈發射車一字排開升起飛彈發射架，相當醒目。記者尤聰光／攝影
海鋒大隊第3大隊第4中隊負責台灣花東海域及支東南海域的反艦守護任務，去年新增反艦魚叉飛彈，有高度機動性和精準飛彈投射能力，官兵平時訓練嚴格，執行戰備戰術演練精實，成為海軍守護東部濱海的「王牌部隊」。記者尤聰光／攝影
海鋒大隊第3大隊第4中隊負責台灣花東海域及支東南海域的反艦守護任務，去年新增反艦魚叉飛彈，有高度機動性和精準飛彈投射能力，官兵平時訓練嚴格，執行戰備戰術演練精實，成為海軍守護東部濱海的「王牌部隊」。記者尤聰光／攝影
海鋒大隊第3大隊第4中隊負責台灣花東海域及支東南海域的反艦守護任務，去年新增反艦魚叉飛彈，有高度機動性和精準飛彈投射能力，官兵平時訓練嚴格，執行戰備戰術演練精實，成為海軍守護東部濱海的「王牌部隊」。記者尤聰光／攝影
海鋒大隊第3大隊第4中隊負責台灣花東海域及支東南海域的反艦守護任務，去年新增反艦魚叉飛彈，有高度機動性和精準飛彈投射能力，官兵平時訓練嚴格，執行戰備戰術演練精實，成為海軍守護東部濱海的「王牌部隊」。記者尤聰光／攝影

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