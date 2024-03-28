14架次共機昨逾越海峽中線 形式上台灣四面都有

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態表示，昨日有14架次共機逾越海峽中線進入北部、西南及東南空域，形勢上形成台灣四面都有共機活動。

國防部上午表示，3月27日6時至3月28日時止，國軍偵獲共機20架次、共艦8艘次，持續在臺海周邊活動。其中有14架次共機逾越海峽中線進入北部、西南及東南空域。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部發布的中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，當面逾越海峽中線進入我西北空域的共機有4桇，最近距基隆為59浬；北部空域另有兩架輔戰機。西南空域則有9架共機，距鵝鑾鼻約80浬；另有1架輔戰機在東部海域活動，距鵝鑾鼻約118浬。按圖示形成台灣四面空域都有共機活動的態勢。