金馬心衛中心空號？軍方：誤植

國軍近日頻傳官兵自傷事件，立法院外交國防委員會高度關切。民進黨立委王定宇表示，國防部網站上的馬祖地區心理衛生中心電話，居然是空號。記者試撥發現，金門的心理衛生中心也是空號。對此，陸軍司令部出面致歉，解釋兩者分別出自網站登載錯誤，以及轉接號碼登錄錯誤所致。

繼總統府憲兵自傷身亡後，航空特戰指揮部鄭姓士官前晚被發現倒臥營區，經送醫搶救目前於加護病房觀察。但營內爆料宣稱，鄭姓士官疑似墜樓自傷。對此，航特部指出，全案現由憲警單位調查中，以釐清肇因。

王定宇昨質詢時播放一段電話錄音，系統傳出是空號，竟是「國防部政戰資訊服務網」上所載，馬祖地區心理衛生中心的電話。他表示，最近一個月內已發生七起官兵自我傷害，對當事人家庭與部隊都是遺憾。這些人等於是用自己生命，找出國軍心輔網絡的漏洞，如果沒能因此把洞補起來，就是對不起他們。

王定宇表示，擔任第一線的基層營連排班幹部，都是沒有相關專業的年輕人；第二級的各地區心理衛生中心現員三八二人，具備心輔證照者六十人，比例僅百分之十四。他建議國防部尋求衛福部等外部協助，專業性高，且有保密效果。目前軍方是讓當事人自己在手機App上申報，當然不會有人主動勾選自己情緒有問題，這樣子還想放假或升遷嗎？

陸軍司令部說，金門心衛中心是網頁公布的電話號碼誤植，已更正；馬祖心衛中心的情況則是，如果辦公室無人接聽電話，會轉接到承辦人的手機上，但設定轉接號碼錯誤，但金防部與馬防部平日公布與宣導都是正確號碼。