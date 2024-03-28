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新聞眼／粉飾太平 鐵衛軍不惜造假？

聯合報／ 記者程嘉文
負責總統府衛戍任務的憲兵二一一營，月初發生憲兵自傷身亡事件。聯合報資料照片 圖為總統府外觀。 記者許正宏／攝影
負責總統府衛戍任務的憲兵二一一營，月初發生憲兵自傷身亡事件。聯合報資料照片 圖為總統府外觀。 記者許正宏／攝影

徐巧芯、馬文君與王定宇不分黨派立委昨齊聲對軍中頻傳自傷案件提出質疑。國防部長邱國正個性剛硬，對立委指控鮮少「概括承受」，此次表達認同，並坦言需要檢討。國軍的管理文化的確出了大問題，足以超越立委的藍綠矛盾，也讓身為軍方大家長的邱國正，難以為部屬們辯駁。

憲兵參謀長呂正芳在立院承認，先前所稱總統府古姓憲兵生前排哨均符規定的說法，與實情「有落差」。然而不難想像，若非基層官兵提供證據向外爆料，憲兵至今仍將堅持一切都按照規定，絕不會承認問題。憲兵作為軍中職司風紀的警察，向來以最忠誠的鐵衛軍自居，卻發生公開向國防部與國會議員造假，而且謊話如此拙劣，這絕非呂正芳參謀長個人膽大妄為，而是憲兵指揮部原本意圖粉飾太平，沒想到實情掩蓋不住。

然而正如邱國正所云，軍中幹部絕對知道，造假被拆穿的嚴重後果，卻仍鋌而走險，是否制度迫使，必須去圓一個千瘡百孔的西洋鏡？

「國防安全」與「官兵福利」，不分朝野都掛在嘴邊。蔡總統向來自詡改善官兵生活，頻頻為國軍新建營舍剪綵，卻似乎沒注意到，身為「禁衛軍」的二一一營，官兵生活設施的標準，仍與昔日軍教片沒有多少差異，全營擠在總統府旁幾棟小樓，空間極其局促，更缺乏擴建可能。甚至於前幾年，國防部由總統府正後方的博愛大樓搬出，旋即全部撥給法務部，沒人想過保留部分空間給憲兵，改善二一一營生活，更有助保持安全。

軍中嚴重缺員正是問題關鍵，連守衛總統府安全的二一一營，編現比居然也跌破七成；「天下第一營」都淪落至此，其他單位狀況之糟、部隊戰力被淘空有多嚴重，答案令人不敢想像。邱國正自言晚上經常睡不好，人力問題必定是造成他失眠的元凶之一。

徐巧芯 憲兵 總統府 邱國正

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