憲指部認哨表「造假」 邱國正撂重話

有「天下第一營」之稱、負責總統府衛戍任務的憲兵二一一營，月初發生憲兵自傷身亡事件，憲兵指揮部參謀長呂正芳在國會答詢稱憲兵衛哨符合勤務規定，遭立委質疑不符事實。呂正芳昨承認，確實存在「站二歇二（站哨兩小時，休息二小時）」的情況，他為先前提供訊息「有落差」致歉。

總統府正門本月二日晚間發生槍擊事件，古姓憲兵以佩槍自傷身亡，事後呂正芳在立院宣稱，古所屬的二一一營衛哨勤務符合「站二歇六」（站哨兩小時，休息六小時）規定。然而，國民黨立委徐巧芯直指，官方說法與官兵的投訴落差甚大。

國防部長邱國正昨天說重話表示，近來部隊頻發官兵自我傷害事件，國防部不會把責任推給低階幹部，「當然如果有涉嫌造假的行為，該移送法辦還是要移送，但國軍必須去檢討，為什麼這些幹部們會出此下策」。

徐巧芯質詢時引述本月七日立法院公報指出，當天呂正芳回答她，已調閱古姓憲兵近三個月勤務派遣狀況，均符合站二歇六，每天最多擔任三班衛哨；憲指部回函的數字也非常漂亮，但她私下詢問許多憲兵都說情況沒那麼好。

另外，還有人爆料古姓憲兵生前哨表顯示未落實站二歇六，而是站二歇二，若加上附加哨，一天站了六班，其中四次等於站二歇一。哨表上其他官兵有人一天站了五班，有人連續六班都是歇二。還有多位二一一營官兵投訴，單位存在兩份哨表，一份是應付長官督導用，另一份才是真實狀況。

呂正芳昨承認，確實存在站二歇二情況，沒有仔細了解，他要為先前提供「有落差」訊息致歉，目前單位已落實站二歇六，並已按照主官、參謀、士官三個軸線，追究疏職人員責任。上周起，由二○二指揮部副指揮官、憲指部副參謀長、副督察長等幹部輪流駐點二一一營並稽核哨表，確保所有武裝哨維持站二歇六。為解決人力問題，也徵求其他單位同仁志願調往二一一營，目前有廿六人，可使該營編現比由百分之六十七點八升至七十二點二，還會逐次補充。

徐巧芯追問，這是否犧牲官兵休假才得來？她接獲官兵投訴稱，如今可「站二歇六」是靠著把很多休假者召回才達成。對此，呂正芳尷尬表示，這部分仍在調查，報告會盡速完成。

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