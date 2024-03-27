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總統府憲兵站二歇六？ 憲指部道歉：確實存在站二歇二

聯合報／ 記者程嘉文
立委徐巧芯指出，憲兵211營古姓士兵自殺案，憲指部說法與官兵私下投訴有很大落差。記者程嘉文/攝影
立委徐巧芯指出，憲兵211營古姓士兵自殺案，憲指部說法與官兵私下投訴有很大落差。記者程嘉文/攝影

本月2日晚間，總統府門口發生槍擊案，執行衛哨的憲兵211營上兵衛哨勤務過重導致。立委徐巧芯在立院外交國防委員會質詢時指出，憲兵宣稱，211營的衛哨勤務均按「站二歇六」的規定辦理，但她卻接到大批官兵投訴，說實際狀況根本沒有那麼好。憲兵參謀長呂正芳承認，確實存在「站二歇二」的狀況，「上次沒有謹慎瞭解，以致訊息提供有落差」，在此要表示歉意。

國防部長邱國正會前受訪時表示，近來部隊頻發官兵自我傷害事件，國防部不會把責任都推給低階幹部。當然如果有涉嫌造假的行為，該移送還是要移，但必須去檢討，這些幹部們為何會出此下策。

徐巧芯質詢時問，上次在委員會質詢本案，憲兵參謀長回答，211營的衛哨勤務都能維持站二歇六的規定。但經由她詢問許多憲兵同仁，大家都說根本沒那麼好，甚至不少人指出，因為人力不足，被迫連續站二歇二。徐巧芯質疑，為何存在官方與基層說法差別那麼大？如果確實存在人力不足，就請誠實說出來，否則如果被發現造假，反而節外生枝，傷害全體國軍的形象。

呂正芳回答，調查發現確實存在站二歇二或站二歇四的情況發生。他表示，上次沒有謹慎瞭解，以致對立委們的訊息提供有落差，在此表示歉意。

呂正芳也說，為了解決問題，目前由202指揮部副指揮官以上輪流去駐點，對哨表進行稽核，維持站二歇六。另外徵詢其他單位的士兵轉往211營服務，目前已有26人，將可使編現比由67.8%升至72.2%，未來還會配合逐次補充。

呂正芳表示，目前已經可以達到站二歇六。徐巧芯立刻表示，有官兵投訴稱，這個數字是靠著讓很多人無法休假來達成。對此呂正芳略顯尷尬表示，「這部分仍在調查中」。

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立委徐巧芯指出，憲兵211營古姓士兵自殺案，憲指部說法與官兵私下投訴有很大落差。記者程嘉文/攝影
立委徐巧芯指出，憲兵211營古姓士兵自殺案，憲指部說法與官兵私下投訴有很大落差。記者程嘉文/攝影
國防部長邱國正（左）、憲兵參謀長呂正芳（右）。記者程嘉文/攝影
國防部長邱國正（左）、憲兵參謀長呂正芳（右）。記者程嘉文/攝影

國防部 徐巧芯 憲兵

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