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國軍心輔機制大烏龍 金馬心衛中心電話是空號

聯合報／ 記者程嘉文
立委王定宇指出，國防部網站上列出的馬祖地區心理衛生中心，電話根本是空號。記者程嘉文/攝影
立委王定宇指出，國防部網站上列出的馬祖地區心理衛生中心，電話根本是空號。記者程嘉文/攝影

國軍近日頻傳自殺事件，成為今天立院外交國防委員會關注的焦點。立委王定宇質詢時表示，自己試打國軍網站上的馬祖地區心理衛生中心電話，結果居然是空號。王定宇說，國軍的心輔體系能量不足，應該多尋求如衛福部等外界資源的協助。而且因為外部輔導管道有保密效果，官兵也較不會因為擔心升遷而不敢諮詢。

王定宇質詢時，放出一段撥打電話的錄音，系統傳出對方是空號。王定宇說，自己撥打的是馬祖地區的國軍心理衛生中心，都已經變成空號了，居然還登載在國防部網站上。王定宇說，最近發生一連串官兵自我傷害案件，對當事人家庭與部隊都是遺憾，這些人等於是用自己的生命，找出國軍心輔網絡的漏洞，如果我們沒能因此把洞補起來，就是對不起他們。

他表示，回顧這些案例，如果他們在心輔紀錄當中無法找出徵候，代表這個網絡的效果很差。王定宇說，那個人會在心輔app上勾選自己有問題，這樣還想要放假嗎？至於基層的幹部，其實也只是沒有相關專業的年輕人。

王定宇建議，國防部應該多尋求外部的專業協助，例如衛福部等。除了專業之外，而且有保密效果。否則軍方人員考慮到自己的升遷等，誰都不敢說自己有問題。

依據現場媒體試撥國防部網站所附的電話，除了馬祖之外，金門地區的心理衛生中心也是空號；其他「國軍心理輔導服務專線」與北中南東部的心理衛生中心，電話則可打通。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

國軍 王定宇 馬祖

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