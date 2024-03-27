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府憲兵自戕 防長要求勿欺騙遮掩

聯合報／ 記者周佑政／台北報導

負責總統府衛戍的憲兵二一一營，本月一日發生古姓上兵自戕身亡事件，傳出是因「站二歇二」不符衛哨規定、勤務壓力大導致。國防部發言人孫立方昨天表示，國防部長邱國正已要求，各級幹部勇敢面對、解決問題，過程中不要有欺騙、遮掩的情況。

古姓上兵自戕身亡案發當晚，總統府第一時間表示，該名憲兵執勤時「身體不適」，府方做最妥適的處理，一切按照標準作業流程進行；不過當天稍晚，府方改口，古姓上兵執勤衛哨時持槍自戕不治，總統府對此不幸事件深表遺憾不捨，並已於第一時間向蔡英文總統報告。

日前傳出由於二一一營人力不足，古姓上兵被迫「站二歇二」、完全不符國軍衛哨規定，部隊更用假哨表應付督導。憲兵指揮部政戰主任唐明德前天表示，因為勤務、人力等情況，導致部分武裝衛哨站二歇二，憲兵指揮部將深刻檢討。

孫立方昨表示，對於官兵任何傷損，國防部各級單位、部隊都感到非常遺憾，也非常心痛，邱國正部長也做出指導，要求處理過程中不要發生欺騙、遮掩的狀況。

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國防部 憲兵 總統府

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