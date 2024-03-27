捍衛海疆 沱江級巡邏艦首批6艘交艦

海軍沱江級巡邏艦第五、六號艦安江艦、萬江艦，昨在蘇澳龍德造船廠舉行交艦儀式。海軍第一批高效能艦艇共計六艘完成交艦，目前六艦有三艦已成軍服役，能擔負戰備任務，其餘仍待成軍訓練中。

蔡英文總統致詞表示，過去幾年政府堅定落實國防自主，台灣自製的艦艇一艘接一艘命名、下水、交艦，速度愈來愈快；這些成就一再證明，台灣自主造艦的能量，以及守護民主自由的決心。

蔡總統說，高效能艦艇不僅具有匿蹤性、航行穩定性，更是海軍首型具備防空能力的小型艦船。第一批六艘艦艇全數交艦後，除取代將汰除的錦江級艦，提升艦艇性能，也讓國軍在執行勤務時有更安全的工作環境；政府會繼續努力打造現代化、專業化的優質部隊，展現全方位捍衛海疆的決心。

空軍昨天清晨實施「聯翔操演」整體防空演練，訓練三軍防空指揮管制。是否因為近期兩岸局勢升溫而進行此演練？國防部發言人孫立方表示「倒不是」，整體聯合防空作戰的演練，每一年都有例行演習，但每年演習都會針對敵情威脅的變化再精進。

此外，立法院外交及國防委員會今邀國防部長邱國正進行「國軍無人機運用現況及發展專案報告」。國防部報告表示，國軍後續規畫委由中科院研製騰雲、銳鳶二型、紅雀三型及小型攻擊無人機，並將規畫成立無人機訓練中心。