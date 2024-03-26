快訊

水原一平慘了...大谷翔平律師被封「安德魯王子比特犬」 超狂經歷曝光

寶林茶室捲食安疑雲...晚間再爆男童吃炒粿條後就醫 北市衛生局回應了

獨／華航今年又被駭！上百萬筆客戶個資流出 全被放上暗網出售

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6艘沱江級軍艦交付！3艦已服役 其餘仍待成軍訓練

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
今天的交艦儀式集結6艘同級艦，主要意義在凸顯蔡政府造艦績效，全戰力仍有待落實訓練。圖/軍聞社提供
今天的交艦儀式集結6艘同級艦，主要意義在凸顯蔡政府造艦績效，全戰力仍有待落實訓練。圖/軍聞社提供

海軍沱江級巡邏艦第5、6號艦安江艦、萬江艦今日（26日）在蘇澳龍德造船廠舉行交艦儀式，海軍第一批高效能艦艇共計6艘完成交艦，目前6艦有3艦已成軍服役，能擔負戰備任務，其餘仍待成軍訓練中。

海軍第一批高效能艦艇共計6艘，分別為「塔江軍艦（舷號 619） 、「富江軍艦（舷號 620）」、「旭江軍艦（舷號621）」、「武江軍艦（舷號 623）」、「安江軍艦（舷號625）」及「萬江軍艦（舷號626）」。成軍服役後，將＇取代即將汰除的錦江級艦。

實則為750噸級的精進級錦江級艦，經常要以小艦對大艦的形態，對應在應變區實施海空戰備警巡的共軍艦艇。如今具備海劍二及蜂眼3D防空雷達的沱江級艦陸續服役，能同時監控海空域，料可強化我方在台海灰色地帶的應變機制。

但艦艇成軍訓練需時4到6個月，目前已有「塔江軍艦 、「富江軍艦」、「旭江軍艦」成軍服役，武江艦則正執行成軍訓練中。今天交艦的萬江及武江艦仍需要時間執行成軍訓練。今天的交艦儀式集結6艘同級艦，主要意義在凸顯蔡政府造艦績效，全戰力仍有待落實訓練。

海軍第一批高效能艦艇規畫建造11艘，另外5艘何時投入預算起造，蔡總統今出席儀式沒有政策性說法，由於海軍現正積極投入資源建造防空、反潛型的輕型巡防艦，並研議興建1級艦，且面對未來潛艦國造量產艦的需求，第二階段的沱江級後續艦建造政策，有待軍方進行資源協調。

海軍 軍艦 軍訓

延伸閱讀

西太海軍論壇 美中等盼建無人機防撞機制

龍德：海軍高效能艦艇如期如質交艦 國艦國造典範

安江、萬江艦今交艦 蔡總統：證明台灣自主造艦能量

影／首批沱江艦交付 蔡英文總統肯定台灣自主造艦能量

相關新聞

又一架傳故障！我F-16V戰機因燈號異常轉降清泉崗

空軍嘉義聯隊一架F-16V戰機今（26）日在執行試飛科目時，因發電機燈號異常，獲准轉降台中清泉崗基地，人機均安。

6艘沱江級軍艦交付！3艦已服役 其餘仍待成軍訓練

海軍沱江級巡邏艦第5、6號艦安江艦、萬江艦今（26）日在蘇澳龍德造船廠舉行交艦儀式，海軍第一批高效能艦艇共計6艘完成交艦...

國軍規畫成立無人機訓練中心 邱國正明赴立院報告

國防部指出，因應小型無人機操作手需求日益增多，規劃成立無人機訓練中心，將整合基本操作技能與戰術課程，實施偵蒐、情傳、打擊...

今晨防空演練因兩岸升溫？孫立方：例行演習

空軍今天清晨實施「聯翔操演」整體防空演練，訓練三軍防空指揮管制。對於是否因為近期兩岸局勢升溫進行此演練，國防部發言人孫立...

安江、萬江艦今交艦 蔡總統：證明台灣自主造艦能量

海軍沱江級巡邏艦第5、6號艦安江艦、萬江艦，今天在蘇澳龍德造船廠舉交艦給海軍。蔡英文總統出席交艦儀式時表示，過去這幾年政...

海陸排長疑因不堪霸凌自縊 藍委籲國防部速給真相

海軍陸戰隊99旅23歲鄭姓中尉排長去年9月5日，被發現陳屍營區兵舍後方的榕樹下，家屬疑死因不單純，國防部長邱國正事發後見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。