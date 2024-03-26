6艘沱江級軍艦交付！3艦已服役 其餘仍待成軍訓練

海軍沱江級巡邏艦第5、6號艦安江艦、萬江艦今日（26日）在蘇澳龍德造船廠舉行交艦儀式，海軍第一批高效能艦艇共計6艘完成交艦，目前6艦有3艦已成軍服役，能擔負戰備任務，其餘仍待成軍訓練中。

海軍第一批高效能艦艇共計6艘，分別為「塔江軍艦（舷號 619） 、「富江軍艦（舷號 620）」、「旭江軍艦（舷號621）」、「武江軍艦（舷號 623）」、「安江軍艦（舷號625）」及「萬江軍艦（舷號626）」。成軍服役後，將＇取代即將汰除的錦江級艦。

實則為750噸級的精進級錦江級艦，經常要以小艦對大艦的形態，對應在應變區實施海空戰備警巡的共軍艦艇。如今具備海劍二及蜂眼3D防空雷達的沱江級艦陸續服役，能同時監控海空域，料可強化我方在台海灰色地帶的應變機制。

但艦艇成軍訓練需時4到6個月，目前已有「塔江軍艦 、「富江軍艦」、「旭江軍艦」成軍服役，武江艦則正執行成軍訓練中。今天交艦的萬江及武江艦仍需要時間執行成軍訓練。今天的交艦儀式集結6艘同級艦，主要意義在凸顯蔡政府造艦績效，全戰力仍有待落實訓練。

海軍第一批高效能艦艇規畫建造11艘，另外5艘何時投入預算起造，蔡總統今出席儀式沒有政策性說法，由於海軍現正積極投入資源建造防空、反潛型的輕型巡防艦，並研議興建1級艦，且面對未來潛艦國造量產艦的需求，第二階段的沱江級後續艦建造政策，有待軍方進行資源協調。