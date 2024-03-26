安江、萬江艦今交艦 蔡總統：證明台灣自主造艦能量

海軍沱江級巡邏艦第5、6號艦安江艦、萬江艦，今天在蘇澳龍德造船廠舉交艦給海軍。蔡英文總統出席交艦儀式時表示，過去這幾年政府堅定落實國防自主，台灣自製的艦艇一艘接一艘命名、下水、交艦，速度越來越快；這些成就都一再證明，台灣自主造艦的能量，以及守護民主自由的決心。

蔡總統表示，今天是安江軍艦、萬江軍艦的交艦典禮，也代表政府推動高效能艦艇國艦國造第一批六艘艦艇的目標，已經全數達成。

蔡總統表示，4年前她將第一艘高效能艦艇命名為塔江軍艦，其中的「塔」字象徵國艦國造的工作，只要堅持到底就會積沙成塔。

蔡總統說，「過去這幾年我們堅定落實國防自主」，由台灣自製的艦艇一艘接一艘命名、下水、交艦，速度越來越快。像是2021年塔江軍艦通過作戰測評順利成軍之後，高效能艦艇的優異性能獲得國際認同，政府也加速量產，今天交艦作業就從原定的2025年提前完成。

蔡總統說，她在這個月初也剛參加嘉義級巡防艦第三艘的交船，及第四艘的下水典禮，這些成就都一再證明，台灣自主造艦的能量，以及守護民主自由的決心。

蔡總統說，高效能艦艇不僅具有匿蹤性、航行穩定性，更是海軍首型具備防空能力的小型艦船。現在第一批六艘艦艇全數交艦後，除了取代即將汰除的錦江級艦，提升艦艇的性能，也會讓國軍在執行勤務時，有更安全的工作環境。

蔡總統強調，政府會繼續努力打造現代化、專業化的優質部隊，展現我們全方位捍衛海疆的決心。