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海陸排長疑因不堪霸凌自縊 藍委籲國防部速給真相

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
海軍陸戰隊99旅23歲鄭姓中尉排長去年9月5日，被發現陳屍營區兵舍後方的榕樹下，家屬疑死因不單純，國防部長邱國正事發後見到家屬，承諾會還原真相，亦被家屬指控之後無聲無息。國民黨立委徐巧芯、柯志恩與家屬今日共同舉行記者會，呼籲國防部盡速給真相。記者屈彥辰／攝影
海軍陸戰隊99旅23歲鄭姓中尉排長去年9月5日，被發現陳屍營區兵舍後方的榕樹下，家屬疑死因不單純，國防部長邱國正事發後見到家屬，承諾會還原真相，亦被家屬指控之後無聲無息。國民黨立委徐巧芯、柯志恩與家屬今日共同舉行記者會，呼籲國防部盡速給真相。記者屈彥辰／攝影

海軍陸戰隊99旅23歲鄭姓中尉排長去年9月5日，被發現陳屍營區兵舍後方的榕樹下，家屬疑死因不單純，國防部長邱國正事發後見到家屬，承諾會還原真相，亦被家屬指控之後無聲無息。國民黨立委徐巧芯柯志恩與家屬今日共同舉行記者會，呼籲國防部盡速給真相。

鄭姓排長母親表示，邱國正承諾會給真相，有專案小組查明真相還公道，到現在無聲無息無著落，都是家屬去找兒子的生前證據還原。她泣，這麼好的兒子這麼善良，為什麼這麼愛國家，卻在軍中被連長凌虐霸凌？

鄭姓排長母親提到，她兒子曾控訴連長一直針對他，不讓他睡覺。8月中背值星連背三周，等於不讓他睡覺，也都買了提神飲料，都是整箱整箱買，他的壓力這麼大，也沒有打電話給家屬 ，身體無法負荷，真的是太過分。語畢，她隨即泣不成聲。

徐巧芯說，去年9月5日早上5時45分發生事件，離開的時間是9月5日早上5時55分，被發現時是早上6時7分，輔導長通知鄭姓排長是約6時半，員警到場是8時10分，按照上述的死亡時間到報警時間有20分鐘的落差，離醫院不遠，鄭姓排長離開寢室也好一段時間，為什麼安官人員沒有發現？

徐巧芯質疑，鄭姓排長三姐有說當時已經把軍中的緊急聯絡人改為三姐，但軍方從頭到尾只打給鄭姓排長父親，而不是打給三姐跟媽媽。再者是e心守護管理系統的部分，上頭寫的內容有明顯的異動，但是軍方一直說這屬於正常範圍，同樣內容在專業心輔人員的評估下，是屬於高風險的自傷可能性的人選，但在國防部的管理系統裡是無任何異狀。

徐巧芯說明，關於連續值星部分，從8月10日到17日、8月24日到30日、8月31日到9月7日，雖然中間有休假，但可以看到像時鐘一樣不停滾動，給鄭姓可排長非常大的身心壓力。根據了解，江姓連長除懲處鄭姓排長之外，還會在就寢時間，把底下的3位班長一起叫到連長室，那都是就寢時間，該休息的時間沒有休息。

徐巧芯指出，家屬整理遺物時，發現鄭姓排長在去年9月1日寫了悔過書，上面提到字眼「欺騙連長」、「胡扯」，據家屬所說，這些都是在連長要求下寫的。

家屬發言人補充，由鄭姓排長三姐整理，發現好幾張悔過書，都是在去年9月1日寫的，違反當事人意願，之後才在法紀調查會當中發現，9月1日晚上當天，鄭姓排長因此事去中山室藏了自縊的繩子，再去拿繩子自縊，這是非常大的羞辱。江姓連長亦不准鄭姓排長使用個人衛寢，必須與士兵睡大通鋪。

柯志恩說，軍中自傷比例不低，e心守護系統是透過量表檢測，量表只有6題，做這些量表，特別在軍中這種封閉系統，敢誠實作答嗎？可能會讓長官覺得不夠好、抗壓性不夠。當不敢誠實作答，量表呈現出來的是沒有任何異狀。諮商中，個案須對輔導員、諮商師要非常信任，對個資也要有保護，心輔官要不要上報上級，當長官知道下屬有這樣的問題時，是強制壓下，還是轉介外部？

柯志恩表示，目前軍中的心輔官具有教育、心理、諮商跟社工背景的比例算低，且常常是已經任了這個工作後，額外去修學分來輔助專業。根據性平三法，在學校裡，學生發生問題一定是聘請3位外部委員專業判斷。未來除了心輔官好好培訓，遇到這類狀況應用外部諮商系統，來做專業的評斷。

徐巧芯補充，按照教育部的學生輔導法，輔導人力跟學生的配比是1比1200，今年要提高到1比900。但國軍常備部隊正式軍職編制是18萬8000員，在國軍裡具有諮商心理師、社工師相關證照的人共155人，按配比算是1比1212，且要到旅級、新訓營級的相關中心才碰得到具備執照的心輔人員。呼籲國防部不能因為新聞過了，就不重視跟調查真相，每個軍人自傷背後是一個家庭，謹慎對待每個家屬，該負責的就負責，該檢討的就檢討。

海軍陸戰隊99旅23歲鄭姓中尉排長去年9月5日，被發現陳屍營區兵舍後方的榕樹下。鄭姓排長母親今持鄭姓中尉排長遺照現身記者會，並展示鄭姓中尉排長生前親筆信。記者屈彥辰／攝影
海軍陸戰隊99旅23歲鄭姓中尉排長去年9月5日，被發現陳屍營區兵舍後方的榕樹下。鄭姓排長母親今持鄭姓中尉排長遺照現身記者會，並展示鄭姓中尉排長生前親筆信。記者屈彥辰／攝影

國防部 徐巧芯 柯志恩

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