陸軍戰甲車掩體政策改變 轉向強化淡水河口戰場經營

M1A2T戰車今年底開始交裝，陸軍司令部指出，新建戰甲車掩體案經費，調高為17億2047萬元，取消五堵北五堵營區掩體整建案，提高淡水河口的營區新建戰車掩體數量，由原先19座增加為23座，新建4座20機砲掩體。由陸軍269旅進駐的龜山大崗營區，將新建15座掩體。

淡水營區據守淡水河口，是扼控河口的重要節點，正大興土木新建地下掩體，營區駐有雲豹30鏈砲車、CM11戰車等；大崗營區位於國道1號高速公路林口交流道附近，與269旅金龍營區，共同扼控敵軍利用高速公路進入首都的戰術要地。

陸軍司令部表示，因應部隊戰甲車儲放需求，淡水等三處營區內興建戰甲車掩體，將淡水營區舊有4處沿岸射擊掩體實施整建，規畫2022年至2025年，新建或整建掩體，包括淡水營區19座，包含沿岸4座掩體整建；北五堵營區15座；陸軍269旅所屬大崗營區15座，共計49座，編列預算計新台幣9億177萬800元。

陸軍司令部說，技術服務承商2023年2月3日評估，實際預算需求由原核定9億177萬8000元，上修為17億2047萬元，經第26次管制會議主席指導，工程以減量、不減項方式辦理可行評估修訂，以符合單位實需，取消北五堵營區15座，將淡水營區的戰甲車掩體提升為23座，另加新建4座20機砲掩體。

陸軍司令部指出，此案工程配合裝備部署調整規畫，針對大崗營區及淡水營區辦理新建及整建，即可依原預算滿足實需，修正後可行評估已呈報國防部，依計畫期程2024至2025年執行統包工程招標及施工作業，持續依進度管制執行。

陸軍司令部表示，戰甲車掩體興建工程主要執行北部地區戰車部隊戰備任務及戰甲車安全。

陸軍採購108輛M1A2T戰車，原規畫部署陸軍269旅、關渡指揮部部署在衛戍區周邊的規畫，出現變動。美方建議與漢光37號演習驗證後，M1A2T戰車部署不越過淡水河，改分配至269旅、584旅，主要在北部海岸執行灘岸反擊，確保台北港及桃機兩處設施。