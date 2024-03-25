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解放軍訓練場驚見「桃園跆拳道館」 前艦長揪1細節：台灣人要注意

聯合新聞網／ 綜合報導
近日解放軍東部戰區貼出陸軍訓練畫面時，竟出現「繁體中文」的跆拳道館，引發熱議。圖擷自PTT
近日解放軍東部戰區貼出陸軍訓練畫面時，竟出現「繁體中文」的跆拳道館，引發熱議。圖擷自PTT

兩岸關係情勢敏感，一舉一動都被全球關注。一名網友發現，近日解放軍東部戰區貼出陸軍訓練畫面時，竟出現「繁體中文」的跆拳道館，引發熱議，前海軍艦長呂禮詩也在臉書轉貼該照片。

該名網友在PTT發文指出，這幾天中國大陸東部戰區貼出訓練畫面，其中一張照片可以看到，士官在一排人面前講解戰術，把後方建築放大一看，竟是一間寫著「繁體中文」的跆拳道館。原PO也進一步發現，這棟建物與位在桃園楊梅一間跆拳道館的名字、招牌顏色、Q版人物圖都幾乎一樣。

至於解放軍為何還原這個點？原PO推測，「解放軍登陸後，可能會有一支部隊從115縣道直衝這溪流要道，狙擊從湖口往桃園支援的裝甲旅，如果在當地阻擋不了，可能會進行遲滯作戰，拖延支援部隊前進，因此115縣道經過的地方都有可能成為交戰區，甚至楊梅、新屋和觀音一帶都會成為第一波登陸戰攻勢的交戰區」。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「柯南給推」、「代表解放軍真的在模擬作戰啊」、「可以不要這麼細節嗎」、「跆拳道館竟然是最前線」、「交給台灣違建大軍了，每條幹道都違建起來，打城市游擊戰」、「可以登陸作戰的地方，你網路上其實都能查到」。

另外，前海軍艦長呂禮詩也在臉書轉貼該照片，並在節目《新聞大白話》時分析，這個場地應是東部戰區類似朱日和的訓練基地，照片中的裝甲車後面有推進器，旁邊還可以加裝浮筒，顯示可以在兩棲登陸作戰使用，「這是我們應該要注意的」。

PTT 桃園 海軍 解放軍

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