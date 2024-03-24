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獨／海巡100噸級巡防艇航抵太平島 官兵怨島上通訊差

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
派駐太平島的100噸級巡防艇（PP10089）日前自高雄港出發（如圖），本月23日上午抵達太平島部署。圖/讀者蘇嘉健提供
派駐太平島的100噸級巡防艇（PP10089）日前自高雄港出發（如圖），本月23日上午抵達太平島部署。圖/讀者蘇嘉健提供

「南沙太平島港浚深及碼頭整修工程計畫」即將於本周啟用，海巡署證實，恢復派駐太平島的100噸級巡防艇（PP10089艇）日前在大艦護航下，已於23日上午抵達新駐地；太平島因應100噸級艇進駐新建的科技防湧閘門，近日不斷運作測試，進行進水、洩水與抽水維持港區水面靜穩度的程序，設備首度曝光。

相較於港埠設施的日趨完善，太平島雖有中科院裝設的衛星通訊系統，但民規通訊頻寛卻亟待改善，官兵反映島上手機訊號奇差，圖資幾乎傳不動，登島形同與外界斷訊。

按海巡署整修工程計畫，主要工程項目除防湧閘門外，還新建航船油庫設施，能增加海巡、海軍大型艦艇留駐靠泊時間；另工程抽砂鞏固全島沙灘，尤其島西南側填出大片新生地如何運用，都關係太平島未來立足南海的戰略優勢。

海巡署「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」，本月10日在島上執行啟用儀式部署協調及預校。據了解，工程竣工啟用儀式，預定本月26日為正式日、28日為預備日，由海巡署自行派遣官員主持。對此，海巡署昨日表示，太平島碼頭整建工程竣工後，啟用典禮單純為一儀式，啟用典禮何時舉行，無涉該碼頭使用時程與規劃。

新竹艦日前出發執行「碧海專案」南巡太平島水域，據海巡證實，高雄海巡隊所派遣100噸級艇(PP10089)日前自高雄港出發，在台中艦護航下，於本月23日上午航抵達太平島。PP10089艇排水量實則有350噸，艦艏配備20機砲，艇上並攜行兩挺T-75機槍。

對於100噸級艇抵達太平島，海巡署表示，現地將常駐100噸級巡防艇，強化太平島執法巡護能量。至於100噸級艇是否攜行制式配備的20機砲，海巡以機密為由不便透露。

對島上防湧閘門，海巡表示，其運作為利用壓載水艙進水、洩水與抽水達到起浮、脫離及定位等動作，運作方式以機械與人工相輔，維持港區水面靜穩度，讓船艇能穩泊靠。

馬政府時代原即曾派遣100噸級巡防艇駐防太平島，提高我在當地水域執法優勢，但蔡政府執政後，海巡以港區湧浪造成水面靜穩度不足致使船艇碰撞為由，撤回巡防艇，國際法庭旋即發布認定太平島為礁的不利於我仲裁案。如今100噸級艇八年後回防，且為強化型的350噸艇，有其特殊意義。

高雄海巡隊所派遣100噸艇已由台中艦護航，於23日抵達太平島。圖為兩船出發畫面。讀者蘇嘉健提供
高雄海巡隊所派遣100噸艇已由台中艦護航，於23日抵達太平島。圖為兩船出發畫面。讀者蘇嘉健提供

太平島 海巡署 碼頭

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