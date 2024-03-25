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100噸級巡防艇 時隔8年回防太平島

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
太平島新建防湧閘門 南沙太平島新建防湧閘門完成實際運作，展示排除湧浪應力的水力調節閥門，首度曝光。圖／海巡署提供
太平島新建防湧閘門 南沙太平島新建防湧閘門完成實際運作，展示排除湧浪應力的水力調節閥門，首度曝光。圖／海巡署提供

「南沙太平島港浚深及碼頭整修工程計畫」本周啟用，海巡署證實，恢復派駐太平島的一百噸級巡防艇（PP-10089）以大艦帶小艇方式，廿三日已抵達新駐地；而太平島因應百噸艇進駐，新建科技防湧閘門，近日不斷運作測試，進行進水、洩水與抽水，維持港區水面靜穩度的程序，讓船艇能穩泊靠，設備首度曝光。

按海巡署整修工程計畫，主要工程項目除防湧閘門外，還新建航船油庫設施，能增加海巡、海軍大型艦艇留駐靠泊時間；另工程抽砂鞏固全島沙灘，尤其島西南側填出大片新生地如何運用，都關係太平島未來立足南海的戰略優勢。

「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」，本月十日在島上執行啟用儀式部署協調及預校。據了解，工程正式竣工啟用儀式，預定廿六日為正式日、廿八日為預備日，海巡署自派官員主持。

海巡署昨表示，太平島碼頭整建啟用單純為一儀式，典禮何時舉行，無涉該碼頭使用時程與規畫。

新竹艦日前出發執行「碧海專案」南巡太平島水域，海巡證實，高雄海巡隊所派一百噸級艇已由大艦護航於廿三日抵達太平島。PP-10089艇實有三百五十噸，標準配備艦艏有二○機砲，艇上並攜行兩挺T-75機槍。

海巡署表示，現地將常駐一百噸級巡防艇，強化太平島執法巡護能量。至於此一百噸艇是否配備二○機砲，海巡以機密為由不便透露。

馬政府時代原即派遣一百噸巡防艇駐防太平島，提高我在當地水域執法優勢，但蔡政府執政後，海巡以港區湧浪造成水面靜穩度不足、船艇碰撞為由，撤回巡防艇；國際法庭旋即發布認定太平島為礁的不利於我仲裁案。如今一百噸艇八年後回防，有其特殊意義。

太平島 海巡署 碼頭

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