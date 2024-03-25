國防新訓令 部隊基訓返駐地受測

國防部下達新訓令，今年起國軍部隊進入各基地實施訓練後，一改過去期末測驗就地在基地實施的作法，要求各部隊必須返回各自駐地，在預擬接戰敵軍的防衛任務區域，接受測驗、計算分數；全台各作戰區都將成為國軍測考區域，落實國土防衛及城鎮戰。由於國軍現地備戰，民眾的見軍率也會大幅提升。

國防部證實，部隊基地期末測驗將於單位作戰地境，結合戰鬥綜合教練，實施戰術行軍、野戰宿營、戰場經營及作戰計畫演練，使官兵熟稔戰場環境，驗證幹部指參作業及狀況處置能力，強化防衛作戰戰力；海空飛彈部隊依敵情威脅，結合作戰任務，遂行各項測考，驗證防空、反艦等接戰能力，以符實戰化訓練要求。

按慣例，國防部四月將進行漢光兵推，今年將是史上首度八天七夜的國軍漢光四十號「電腦輔助指揮所演習」電腦兵推，增推海空灰色地帶襲擾處置及城鎮作戰等作戰科目；但國軍漢光科目如固安作戰計畫演練範圍，也將延伸到平時。

國防部月前在立院專案報告時披露，三軍部隊結合漢光演習、基訓測考及各類演訓時機，於作戰現地實施應急作戰、戰力保存、整體防空、聯合截擊、國土防衛及戰力整補等防衛作戰演練，使官兵了解作戰計畫、熟悉戰場環境，落實戰場經營。

內容顯示，陸軍聯兵旅部隊過去前往三軍聯訓中心、南北測考中心「下基地」測驗，都在基地中心裡完測驗；但「實際戰場並不在基地」，因此今年改為在基地「戰力測」結束後，部隊將返回全台各入戰區駐地，實施期末戰備任務演練，演練國軍漢光演習中的固安作戰計畫任務，計算基地成績。

國軍聯兵部隊過去是在漢光、戰備月才須出營實施進入戰術位置、開設指揮所、實施戰力保存等，現再加上基地測考，全台都將是國軍的測考場域，戰甲車在道路上急馳飛奔進入戰術位置，民眾平時在住家附近的「見軍率」將更為提升。